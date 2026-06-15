Лукашенко: если Россия окружит север Донбасса, дни ВСУ будут сочтены

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Александр Лукашенко заявил, что если российским войскам удастся окружить агломерацию на севере Донбасса, то дни ВСУ будут сочтены.
- Основной костяк войск ВСУ находится в этой части Донбасса, по его словам.
МИНСК, 15 июн - РИА Новости. Если российским войскам удастся окружить агломерацию на севере Донбасса, то дни ВСУ будут сочтены, заявил в понедельник белорусский президент Александр Лукашенко.
"Если россиянам удастся окружить эту агломерацию, как они ее называют, и освободить или захватить часть Донецкой области, где окопались войска Украины, дни будут их сочтены. Потому что основной костяк войск ВСУ Украины находится на этой части Донецкой области, Донбасса", - сказал Лукашенко телеканалу Al Arabiya English.