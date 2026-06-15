Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко: если Россия окружит север Донбасса, дни ВСУ будут сочтены - РИА Новости, 15.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:56 15.06.2026
Лукашенко: если Россия окружит север Донбасса, дни ВСУ будут сочтены

Лукашенко: если ВС РФ окружат агломерацию на севере Донбасса, дни ВСУ сочтены

© Фото : пресс-служба Президента Республики БеларусьПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© Фото : пресс-служба Президента Республики Беларусь
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Александр Лукашенко заявил, что если российским войскам удастся окружить агломерацию на севере Донбасса, то дни ВСУ будут сочтены.
  • Основной костяк войск ВСУ находится в этой части Донбасса, по его словам.
МИНСК, 15 июн - РИА Новости. Если российским войскам удастся окружить агломерацию на севере Донбасса, то дни ВСУ будут сочтены, заявил в понедельник белорусский президент Александр Лукашенко.
"Если россиянам удастся окружить эту агломерацию, как они ее называют, и освободить или захватить часть Донецкой области, где окопались войска Украины, дни будут их сочтены. Потому что основной костяк войск ВСУ Украины находится на этой части Донецкой области, Донбасса", - сказал Лукашенко телеканалу Al Arabiya English.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
Россияне более успешны на фронте, чем ВСУ, заявил Лукашенко
Вчера, 21:48
 
Александр ЛукашенкоУкраинаРоссияВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала