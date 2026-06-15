Лукашенко не теряет надежды на достижение сделки по Украине

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Александр Лукашенко заявил, что никогда не теряет надежды на достижение мирного соглашения по Украине.
- По словам Лукашенко, идея надежды на мир существует всегда.
МИНСК, 15 июн – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, отвечая на вопрос о возможности достижения мирного соглашения по Украине, заявил, что никогда не теряет надежды, так как "надежда умирает последней".
"Вы знаете, у нас очень точно говорят, что надежда умирает последней, и мы никогда ее не теряем", - сказал белорусский лидер в интервью телеканалу Al Arabiya English.
Лукашенко добавил, что идея надежда на мир существует всегда, и люди не перестают надеяться на достижение мирного соглашения.
Президент РФ Владимир Путин ранее в июне заявил, что у России есть желание закончить конфликт на Украине. При этом он отметил, что Киев не готов к мирным договоренностям.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял 18 февраля, что РФ ценит позицию США по урегулированию на Украине, при этом следит за попытками Европы сбить Вашингтон с курса, согласованного в Анкоридже.