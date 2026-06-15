Лукашенко считает справедливым обладание Ираном ядерным оружием

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Александр Лукашенко заявил, что Иран может претендовать на обладание ядерным оружием, если исходить из принципа справедливости.
- Лукашенко отметил, что США и Израиль имеют ядерное оружие, а значит, иранцы могут задать вопрос, почему им запрещено иметь его.
- По словам Лукашенко, Иран имеет право на защиту и может обладать ядерным оружием как фактором сдерживания.
МИНСК, 15 июн - РИА Новости. Иран вполне может претендовать на обладание ядерным оружием, если исходить из принципа справедливости, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью саудовскому телеканалу Al Arabiya.
"Что вы требуете от Ирана по этому ядерному оружию? Если исходить из позиции справедливости, США имеют ядерное оружие? Имеют. Ладно, США - родоначальники ядерного оружия, давно имеют. Но Израиль помалкивает ведь о том, что у них есть ядерное оружие. Ну, так иранцы могут спросить, а почему они не могут иметь ядерное оружие. Тем более рядом Индия, Пакистан - ядерные державы. Почему Иран не может иметь ядерного оружия?" - сказал Лукашенко, его слова приводит белорусское госагентство Белта.
По словам белорусского лидера, Иран имеет право на защиту.
"Если это фактор сдерживания и фактор того, что на тебя никто никогда не нападет, если ты имеешь ядерное оружие, тогда Иран имеет право, как и другие страны, с целью своей защиты иметь это ядерное оружие", - заявил Лукашенко.