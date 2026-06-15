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Бомбежки Ирана лишь ускорят разработку им ядерного оружия, заявил Лукашенко - РИА Новости, 15.06.2026
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21:50 15.06.2026
Бомбежки Ирана лишь ускорят разработку им ядерного оружия, заявил Лукашенко

Лукашенко: бомбежки Ирана не остановят разработку им ядерного оружия

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Александр Лукашенко заявил, что удары по Ирану не остановят разработку ядерного оружия в стране.
  • Лукашенко считает, что бомбардировки Ирана могут ускорить создание ядерного оружия в этой стране.
МИНСК, 15 июн - РИА Новости. Удары по Ирану не остановят разработку в стране ядерного оружия, а могут только ускорить ее, заявил в понедельник президент Белоруссии Александр Лукашенко.
"Бомбардировки Ирана не остановят разработку и производство ядерного оружия в Иране. Напротив, это может даже подтолкнуть страну к его созданию", - сказал Лукашенко в интервью телеканалу Al Arabiya English.
Ранее американский вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что сделка США и Ирана гарантирует, что Тегеран никогда не сможет обладать ядерным оружием.
Ранее президент США Дональд Трамп и заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гариб-Абади подтвердили, что работа над меморандумом о взаимопонимании завершена. Ожидается, что документ будет подписан в Швейцарии 19 июня.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
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В миреИранСШАБелоруссияАлександр ЛукашенкоДональд ТрампКазем Гариб-АбадиВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
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