Бомбежки Ирана лишь ускорят разработку им ядерного оружия, заявил Лукашенко

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Александр Лукашенко заявил, что удары по Ирану не остановят разработку ядерного оружия в стране.
- Лукашенко считает, что бомбардировки Ирана могут ускорить создание ядерного оружия в этой стране.
МИНСК, 15 июн - РИА Новости. Удары по Ирану не остановят разработку в стране ядерного оружия, а могут только ускорить ее, заявил в понедельник президент Белоруссии Александр Лукашенко.
"Бомбардировки Ирана не остановят разработку и производство ядерного оружия в Иране. Напротив, это может даже подтолкнуть страну к его созданию", - сказал Лукашенко в интервью телеканалу Al Arabiya English.
Ранее президент США Дональд Трамп и заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гариб-Абади подтвердили, что работа над меморандумом о взаимопонимании завершена. Ожидается, что документ будет подписан в Швейцарии 19 июня.