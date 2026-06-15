Рейтинг@Mail.ru
Россияне более успешны на фронте, чем ВСУ, заявил Лукашенко - РИА Новости, 15.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:48 15.06.2026 (обновлено: 21:52 15.06.2026)
Россияне более успешны на фронте, чем ВСУ, заявил Лукашенко

Лукашенко: россияне более успешны на фронте, чем ВСУ

© Фото : пресс-служба Президента Республики БеларусьПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© Фото : пресс-служба Президента Республики Беларусь
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Александр Лукашенко заявил, что россияне на фронте продвигаются вперед.
  • По словам Лукашенко, ВСУ успешно обороняются, но не так успешны, как российские войска.
МИНСК, 15 июн – РИА Новости. Россияне на фронте более успешны, чем ВСУ, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
"На фронте шаг за шагом, методично россияне продвигаются вперед. Медленно, но продвигаются. Скажу откровенно, украинцы успешно порой обороняются на фронте. Но они не так успешны, как россияне", - сказал Лукашенко в интервью телеканалу Al Arabiya.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
Лукашенко раскрыл, что будет при участии Белоруссии в конфликте на Украине
Вчера, 21:41
 
Вооруженные силы УкраиныВ миреБелоруссияАлександр Лукашенко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала