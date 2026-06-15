Краткий пересказ от РИА ИИ
- Александр Лукашенко заявил, что россияне на фронте продвигаются вперед.
- По словам Лукашенко, ВСУ успешно обороняются, но не так успешны, как российские войска.
МИНСК, 15 июн – РИА Новости. Россияне на фронте более успешны, чем ВСУ, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
"На фронте шаг за шагом, методично россияне продвигаются вперед. Медленно, но продвигаются. Скажу откровенно, украинцы успешно порой обороняются на фронте. Но они не так успешны, как россияне", - сказал Лукашенко в интервью телеканалу Al Arabiya.