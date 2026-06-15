Лукашенко предложил переговоры втроем с Путиным и Зеленским за одним столом

МИНСК, 15 июн – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ему, президенту России Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому надо сесть втроем за стол переговоров и обсудить, как преодолевать последствия конфликта на Украине.