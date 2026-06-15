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Лукашенко предложил переговоры втроем с Путиным и Зеленским за одним столом - РИА Новости, 15.06.2026
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21:47 15.06.2026 (обновлено: 21:51 15.06.2026)
Лукашенко предложил переговоры втроем с Путиным и Зеленским за одним столом

Лукашенко предложил переговоры втроем с Путиным и Зеленским по Украине

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Александр Лукашенко считает, что ему, президенту России Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому нужно сесть за стол переговоров.
  • По мнению Лукашенко, цель переговоров — обсуждение преодоления последствий конфликта на Украине.
МИНСК, 15 июн – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ему, президенту России Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому надо сесть втроем за стол переговоров и обсудить, как преодолевать последствия конфликта на Украине.
"Нам надо пережить этот конфликт, сесть за стол переговоров втроем - Лукашенко, Путин и Зеленский - и договориться, как будем преодолевать последствия этого конфликта. Мы должны решить этот вопрос. Это мною давно было предложено. Это предложение не исчезло, не забыто", - сказал он в интервью саудовскому телеканалу Al Arabiya.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
Лукашенко раскрыл, что будет при участии Белоруссии в конфликте на Украине
Вчера, 21:41
 
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