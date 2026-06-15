Лукашенко предложил переговоры втроем с Путиным и Зеленским за одним столом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Александр Лукашенко считает, что ему, президенту России Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому нужно сесть за стол переговоров.
- По мнению Лукашенко, цель переговоров — обсуждение преодоления последствий конфликта на Украине.
МИНСК, 15 июн – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ему, президенту России Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому надо сесть втроем за стол переговоров и обсудить, как преодолевать последствия конфликта на Украине.
"Нам надо пережить этот конфликт, сесть за стол переговоров втроем - Лукашенко, Путин и Зеленский - и договориться, как будем преодолевать последствия этого конфликта. Мы должны решить этот вопрос. Это мною давно было предложено. Это предложение не исчезло, не забыто", - сказал он в интервью саудовскому телеканалу Al Arabiya.