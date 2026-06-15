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Лукашенко раскрыл, что будет при участии Белоруссии в конфликте на Украине - РИА Новости, 15.06.2026
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21:41 15.06.2026 (обновлено: 21:44 15.06.2026)
Лукашенко раскрыл, что будет при участии Белоруссии в конфликте на Украине

Лукашенко: вступление Белоруссии в конфликт на Украине значит войну против НАТО

© Фото : Пресс-служба президента Республики БеларусьПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© Фото : Пресс-служба президента Республики Беларусь
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Александр Лукашенко заявил, что в случае вступления Белоруссии в конфликт на Украине война приобретет новое качество.
  • По словам Лукашенко, конфликт превратится в войну Белоруссии и России против НАТО, если страны альянса введут свои войска на Украину.
МИНСК, 15 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в случае вступления Белоруссии в конфликт на Украине война приобретет новое качество, станет войной Белоруссии и России против НАТО.
В беседе с телеканалом Al Arabiya президент отметил, что если Белоруссия вступит в конфликт, то страны НАТО, поддерживающие Киев, могут ввести свои войска на Украину.
"И эта война приобретет новое качество. Это будет война Беларуси и России против блока НАТО", - сказал Лукашенко.
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