Лукашенко раскрыл, что будет при участии Белоруссии в конфликте на Украине

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Александр Лукашенко заявил, что в случае вступления Белоруссии в конфликт на Украине война приобретет новое качество.
- По словам Лукашенко, конфликт превратится в войну Белоруссии и России против НАТО, если страны альянса введут свои войска на Украину.
МИНСК, 15 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в случае вступления Белоруссии в конфликт на Украине война приобретет новое качество, станет войной Белоруссии и России против НАТО.
В беседе с телеканалом Al Arabiya президент отметил, что если Белоруссия вступит в конфликт, то страны НАТО, поддерживающие Киев, могут ввести свои войска на Украину.