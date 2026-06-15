Украине абсолютно нечего бояться со стороны Белоруссии, заявил Лукашенко

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Александр Лукашенко заявил, что Украине абсолютно нечего бояться со стороны Беларуси.
- По его словам, тема угрозы со стороны Минска подогревается из-за политических амбиций.
МИНСК, 15 июн – РИА Новости. Украине абсолютно нечего бояться со стороны Белоруссии, заявил в понедельник белоруский президент Александр Лукашенко.
"Абсолютно нечего. Абсолютно. И они это знают, и военные это знают. Люди, народ Украины, это знают. В силу политических каких-то амбиций эта тема подогревается", - сказал Лукашенко телеканалу Al Arabiya English, отвечая на вопрос ведущей есть ли Украине чего бояться со стороны Белоруссии.