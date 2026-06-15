Лукашенко заявил о зависимости Израиля от американских ракет

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Александр Лукашенко заявил, что Израиль полностью зависит от США.
- По словам Лукашенко, без американских ракет система обороны Израиля будет прорвана.
МИНСК, 15 июн — РИА Новости. Израиль полностью зависит от США, а без американских ракет его система обороны будет прорвана, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
"Израиль полностью зависит от Соединенных Штатов Америки. И (президент США - ред.) Дональд Трамп был прав, когда сказал, что если Израиль не будет его слушать, он останется один, а Израиль этого боится", - сказал Лукашенко в интервью телеканалу Al Arabiya English.
По его словам, Израиль находится недалеко от Ирана, у которого есть все возможности и средства для нанесения удара.
"Если в Израиле не будет американских ракет, которые использует Израиль, тогда эта система обороны будет сломана, и они увидят и испытают то, чего никогда не хотели бы испытать", - заявил Лукашенко.