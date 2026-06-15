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Лукашенко заявил о зависимости Израиля от американских ракет - РИА Новости, 15.06.2026
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21:36 15.06.2026
Лукашенко заявил о зависимости Израиля от американских ракет

Лукашенко заявил о полной зависимости Израиля от американских ракет

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Александр Лукашенко заявил, что Израиль полностью зависит от США.
  • По словам Лукашенко, без американских ракет система обороны Израиля будет прорвана.
МИНСК, 15 июн — РИА Новости. Израиль полностью зависит от США, а без американских ракет его система обороны будет прорвана, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
"Израиль полностью зависит от Соединенных Штатов Америки. И (президент США - ред.) Дональд Трамп был прав, когда сказал, что если Израиль не будет его слушать, он останется один, а Израиль этого боится", - сказал Лукашенко в интервью телеканалу Al Arabiya English.
По его словам, Израиль находится недалеко от Ирана, у которого есть все возможности и средства для нанесения удара.
"Если в Израиле не будет американских ракет, которые использует Израиль, тогда эта система обороны будет сломана, и они увидят и испытают то, чего никогда не хотели бы испытать", - заявил Лукашенко.
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