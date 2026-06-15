Лукашенко заявил о зависимости Израиля от американских ракет

МИНСК, 15 июн — РИА Новости. Израиль полностью зависит от США, а без американских ракет его система обороны будет прорвана, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

"Если в Израиле не будет американских ракет, которые использует Израиль, тогда эта система обороны будет сломана, и они увидят и испытают то, чего никогда не хотели бы испытать", - заявил Лукашенко.