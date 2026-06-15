Лукашенко ответил на вопрос, является ли он оптимистом или пессимистом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Александр Лукашенко заявил, что примерно в равной степени относит себя и к оптимистам, и к пессимистам относительно развития ситуации в мире.
- По его словам, сейчас он хотел бы быть оптимистом.
МИНСК, 15 июн – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что примерно в равной степени относит себя как к оптимистам, так и к пессимистам относительно развития ситуации в мире.
"Пятьдесят на пятьдесят. Сейчас ситуация такая, но я хотел бы быть оптимистом", - сказал он в интервью саудовскому телеканалу Al Arabiya.
Как отметил Лукашенко, каждый хотел бы жить в спокойной стране, где можно работать, но при этом и находить время для отдыха.