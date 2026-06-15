Лукашенко рассказал, когда может закончиться конфликт России и Украины

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Александр Лукашенко заявил, что конфликт на Украине может завершиться уже в 2026 году.
- По словам Лукашенко, завершение конфликта зависит от воли нескольких человек.
МИНСК, 15 июн - РИА Новости. Конфликт на Украине может завершиться уже в 2026 году, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
"Это очень возможно... и это зависит от воли нескольких человек. Если такая воля и желание есть, эти войны могут быть прекращены в этом году, и даже конфликт между Россией и Украиной может завершиться в этом году", - сказал Лукашенко телеканалу Al Arabiya English.