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Лукашенко рассказал, когда может закончиться конфликт России и Украины - РИА Новости, 15.06.2026
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21:08 15.06.2026 (обновлено: 22:23 15.06.2026)
Лукашенко рассказал, когда может закончиться конфликт России и Украины

Лукашенко допустил, что конфликт РФ и Украины может завершиться в этом году

© Фото : пресс-служба Президента Республики БеларусьПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© Фото : пресс-служба Президента Республики Беларусь
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Александр Лукашенко заявил, что конфликт на Украине может завершиться уже в 2026 году.
  • По словам Лукашенко, завершение конфликта зависит от воли нескольких человек.
МИНСК, 15 июн - РИА Новости. Конфликт на Украине может завершиться уже в 2026 году, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
"Это очень возможно... и это зависит от воли нескольких человек. Если такая воля и желание есть, эти войны могут быть прекращены в этом году, и даже конфликт между Россией и Украиной может завершиться в этом году", - сказал Лукашенко телеканалу Al Arabiya English.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
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