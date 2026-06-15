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Минск и Москва всегда настороже, чтобы не допустить войны, заявил Лукашенко - РИА Новости, 15.06.2026
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11:57 15.06.2026 (обновлено: 12:40 15.06.2026)
Минск и Москва всегда настороже, чтобы не допустить войны, заявил Лукашенко

Лукашенко: Минск и Москва всегда наготове, чтобы избежать войны

© РИА Новости / Пресс-служба президента Республики Беларусь | Перейти в медиабанкАлександр Лукашенко
Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© РИА Новости / Пресс-служба президента Республики Беларусь
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Александр Лукашенко. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Минск и Москва всегда наготове, чтобы избежать войны, заявил Лукашенко на встрече с Лавровым.
  • Они поговорили также о международной обстановке, недавнем визите в МИД России послов "евротройки" и вопросах, касающихся Союзного государства.
  • Белорусский лидер договорился встретиться с Путиным в ближайшее время, чтобы обсудить актуальные темы.
МИНСК, 15 июн — РИА Новости. Минск и Москва всегда начеку, чтобы не допустить войны, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым.
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"Внешнеполитические ведомства, несмотря на обострение той или иной ситуации, когда вперед иногда выдвигаются наши оборонные ведомства или, как в Америке их называют, ведомства войны. Но только мы всегда готовимся к войне в том плане, чтобы ее не было, а у них там министерство войны, чтобы воевать каждый день. Не дай Бог, конечно", — сказал он на переговорах в Минске.

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По его словам, Россия и Белоруссия идут своим путем, который определили, несмотря на "гвалт и возгласы", в том числе из-за рубежа.
Президент республики добавил, что договорился встретиться с Владимиром Путиным в ближайшее время, чтобы обсудить актуальные темы.
Лукашенко и Лавров также поговорили о международной обстановке, недавнем визите в МИД России послов "евротройки" и вопросах, касающихся Союзного государства.
Министр иностранных дел России накануне прибыл с рабочим визитом в Минск, где у него запланированы переговоры с коллегой Максимом Рыженковым.
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