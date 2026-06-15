Минск и Москва всегда настороже, чтобы не допустить войны, заявил Лукашенко

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"Внешнеполитические ведомства, несмотря на обострение той или иной ситуации, когда вперед иногда выдвигаются наши оборонные ведомства или, как в Америке их называют, ведомства войны. Но только мы всегда готовимся к войне в том плане, чтобы ее не было, а у них там министерство войны, чтобы воевать каждый день. Не дай Бог, конечно", — сказал он на переговорах в Минске.