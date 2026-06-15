Россия и Белоруссия идут своим путем, заявил Лукашенко

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Александр Лукашенко заявил, что Россия и Белоруссия идут своим путем.
- Он добавил, что путь был определен, несмотря на "гвалт и возгласы", в том числе из-за рубежа.
МИНСК, 15 июн – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия и Белоруссия идут своим путем, который определили, несмотря на "гвалт и возгласы", в том числе из-за рубежа.
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"Несмотря на разного рода гвалт, определенные возгласы, крики как у нас, так и у вас, особенно за рубежом, мы идем тем путем, который мы с вами определили", - сказал Лукашенко во время встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, который находится с визитом в Белоруссии.