Россия и Белоруссия идут своим путем, заявил Лукашенко

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"Несмотря на разного рода гвалт, определенные возгласы, крики как у нас, так и у вас, особенно за рубежом, мы идем тем путем, который мы с вами определили", - сказал Лукашенко во время встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, который находится с визитом в Белоруссии.