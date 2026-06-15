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Россия и Белоруссия идут своим путем, заявил Лукашенко - РИА Новости, 15.06.2026
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11:40 15.06.2026
Россия и Белоруссия идут своим путем, заявил Лукашенко

Лукашенко: Россия и Белоруссия идут своим путем, несмотря на гвалт и возгласы

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Александр Лукашенко заявил, что Россия и Белоруссия идут своим путем.
  • Он добавил, что путь был определен, несмотря на "гвалт и возгласы", в том числе из-за рубежа.
МИНСК, 15 июн – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия и Белоруссия идут своим путем, который определили, несмотря на "гвалт и возгласы", в том числе из-за рубежа.
«
"Несмотря на разного рода гвалт, определенные возгласы, крики как у нас, так и у вас, особенно за рубежом, мы идем тем путем, который мы с вами определили", - сказал Лукашенко во время встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, который находится с визитом в Белоруссии.
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