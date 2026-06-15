Лукашенко заявил, что хотел бы обсудить с Лавровым международную обстановку

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Александр Лукашенко хочет обсудить с Сергеем Лавровым международную обстановку.
- Президент Белоруссии хочет знать, в каком направлении разворачивать внешнюю политику страны.
МИНСК, 15 июн – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что хотел бы обсудить во время встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым международную обстановку, чтобы знать "в каком направлении разворачивать внешнюю политику".
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"Я ждал этой встречи. Хотелось бы поделиться с вами мнениями, впечатлениями по всему спектру международной обстановки… Не потому, что мы глобальная страна, как Россия и Китай и будем участвовать в решении каких-то проблем, но хотелось бы знать, в каком направлении действовать и разворачивать нашу внешнюю политику", - сказал Лукашенко во время встречи с Лавровым, который находится с визитом в Белоруссии.