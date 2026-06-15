Лукашенко заявил, что хотел бы обсудить с Лавровым международную обстановку

МИНСК, 15 июн – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что хотел бы обсудить во время встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым международную обстановку, чтобы знать "в каком направлении разворачивать внешнюю политику".