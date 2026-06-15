Лукашенко назвал ШОС одной из влиятельных организаций в мире

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил генерального секретаря ШОС Нурлана Ермекбаева с 25-летием со дня образования организации.
- Лукашенко назвал ШОС одной из самых динамичных и влиятельных международных организаций в Евразии и мире.
- Президент Белоруссии подчеркнул, что Минск продолжит вносить свой вклад в продвижение ключевых инициатив и защиту интересов ШОС.
МИНСК, 15 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Нурлана Ермекбаева с 25-летием со дня образования организации и назвал ее одной из самых динамичных и влиятельных в мире, сообщила пресс-служба главы белорусского государства.
Россия видит попытки ослабить ШОС, заявил Лавров
3 апреля, 11:21
Лукашенко подчеркнул, что "шанхайская семья" помогает выстраивать диалог, находить практические решения и поддерживать сотрудничество там, где особенно важны доверие, ответственность и уважение к мнениям разных сторон.
По данным пресс-службы, Лукашенко поблагодарил Ермекбаева за личное внимание, уделяемое укреплению взаимодействия между Белоруссией и ШОС.
"Минск продолжит вносить свой вклад в продвижение ключевых инициатив и защиту интересов Организации", - заверил он.
Глава белорусского государства пожелал генеральному секретарю ШОС здоровья, энергии и благополучия, а организации - новых успехов, сильных идей и дальнейшего развития.
ШОС стала заметной силой, заявил Путин
4 июня, 22:12