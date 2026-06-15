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Лукашенко назвал ШОС одной из влиятельных организаций в мире - РИА Новости, 15.06.2026
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07:37 15.06.2026 (обновлено: 07:39 15.06.2026)
Лукашенко назвал ШОС одной из влиятельных организаций в мире

Лукашенко поздравил генсека ШОС Ермекбаева с 25-летием организации

© Фото : пресс-служба Президента Республики БеларусьПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© Фото : пресс-служба Президента Республики Беларусь
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил генерального секретаря ШОС Нурлана Ермекбаева с 25-летием со дня образования организации.
  • Лукашенко назвал ШОС одной из самых динамичных и влиятельных международных организаций в Евразии и мире.
  • Президент Белоруссии подчеркнул, что Минск продолжит вносить свой вклад в продвижение ключевых инициатив и защиту интересов ШОС.
МИНСК, 15 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Нурлана Ермекбаева с 25-летием со дня образования организации и назвал ее одной из самых динамичных и влиятельных в мире, сообщила пресс-служба главы белорусского государства.
"Сегодня ШОС по праву считается одной из самых динамичных и влиятельных международных организаций в Евразии и мире", - процитировали поздравление в пресс-службе.
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Лукашенко подчеркнул, что "шанхайская семья" помогает выстраивать диалог, находить практические решения и поддерживать сотрудничество там, где особенно важны доверие, ответственность и уважение к мнениям разных сторон.
По данным пресс-службы, Лукашенко поблагодарил Ермекбаева за личное внимание, уделяемое укреплению взаимодействия между Белоруссией и ШОС.
"Минск продолжит вносить свой вклад в продвижение ключевых инициатив и защиту интересов Организации", - заверил он.
Глава белорусского государства пожелал генеральному секретарю ШОС здоровья, энергии и благополучия, а организации - новых успехов, сильных идей и дальнейшего развития.
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