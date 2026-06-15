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Нетаньяху заявил Трампу, что продолжит операцию в Ливане, пишут СМИ - РИА Новости, 15.06.2026
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09:35 15.06.2026 (обновлено: 10:37 15.06.2026)
Нетаньяху заявил Трампу, что продолжит операцию в Ливане, пишут СМИ

Ynet: Нетаньяху заявил Трампу, что израильская армия останется в Ливане

© AP Photo / Alex KolomienskyБиньямин Нетаньяху
Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© AP Photo / Alex Kolomiensky
Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Нетаньяху заявил Трампу, что Израиль продолжит операцию в Ливане, пишет Ynet.
  • Израильский премьер дал понять, что ЦАХАЛ не покинет позиции, занятые в соседней стране, и продолжит бороться с "Хезболлой".
  • Министр обороны Исраэль Кац уточнил, что армия сохранит контроль над буферными зонами в Ливане, Сирии и Газе.
ТЕЛЬ-АВИВ, 15 июн — РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил главе Белого дома Дональду Трампу, что продолжит операцию в Ливане, несмотря на планы США и Ирана урегулировать конфликт, пишет Ynet.
«

"Нетаньяху заявил <...> Трампу, что Израиль не будет выводить войска из Ливана и что он не считает себя связанным ливанской оговоркой в ​​соглашении с Ираном", — сообщило издание со ссылкой на израильские источники.

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По данным портала, премьер дал понять, что ЦАХАЛ не покинет позиции, занятые в соседней стране, и продолжит бороться с "Хезболлой".
Министр обороны Исраэль Кац вскоре уточнил, что израильская армия не пойдет на компромиссы и сохранит контроль над буферными зонами в Ливане, Сирии и Газе.
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В ночь на понедельник США и Иран объявили о завершении работы над меморандумом о взаимопонимании. Подписание сделки запланировано на 19 июня. Документ подразумевает завершение военных действий на всех фронтах, в том числе в Ливане.
В то же время Израиль продолжает наносить удары по соседней стране, несмотря на договоренности о прекращении огня и переговоры с Бейрутом при посредничестве Вашингтона. В воскресенье ЦАХАЛ атаковала южный пригород ливанской столицы. Удары пришлись по двум квартирам в жилом доме. Агентство NNA сообщило о трех погибших и 15 пострадавших.
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В миреЛиванСШАИранБиньямин НетаньяхуДональд ТрампХезболлаВоенная операция США и Израиля против ИранаИзраильИсраэль Кац
 
 
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