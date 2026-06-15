Рейтинг@Mail.ru
Патрушев рассказал, зачем Литва угрожает Калининградской области - РИА Новости, 15.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:12 15.06.2026
Патрушев рассказал, зачем Литва угрожает Калининградской области

Патрушев: угрожая Калининграду, Литва хочет склонить к военной авантюре Европу

© РИА Новости / Михаил Голенков | Перейти в медиабанкВид на набережную в Калининграде
Вид на набережную в Калининграде - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© РИА Новости / Михаил Голенков
Перейти в медиабанк
Вид на набережную в Калининграде. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Помощник президента России Николай Патрушев заявил, что Вильнюс, угрожая Калининградской области, хочет склонить к военной авантюре всю Европу.
  • Глава литовского МИД Кестутис Будрис заявил, что НАТО должно показать России способность преодолеть защиту Калининградской области.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Вильнюс, угрожая Калининградской области, хочет склонить к военной авантюре всю Европу, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев.
Глава литовского МИД Кестутис Будрис заявил 18 мая, что надо показать России способность НАТО преодолеть защиту Калининградской области, и у альянса якобы есть средства, которые он может применить против военной инфраструктуры РФ в этом регионе.
"Понятно, что литовские политики хотят подвигнуть к этой авантюре всю Европу. Но не могут же они не понимать, что в случае агрессии в первую очередь настанет конец мирной беззаботной жизни Литвы и ее суверенитету. И все равно Вильнюс лезет на рожон", - сказал Патрушев.
Учения Tvirtas skydas 2 в Литве - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
Наследники гитлеровцев у границ России: что затеяла НАТО
14 июня, 08:00
 
РоссияВильнюсКалининградская областьНиколай ПатрушевНАТОЛитваВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала