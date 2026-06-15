Краткий пересказ от РИА ИИ
- Помощник президента России Николай Патрушев заявил, что Вильнюс, угрожая Калининградской области, хочет склонить к военной авантюре всю Европу.
- Глава литовского МИД Кестутис Будрис заявил, что НАТО должно показать России способность преодолеть защиту Калининградской области.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Вильнюс, угрожая Калининградской области, хочет склонить к военной авантюре всю Европу, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев.
Глава литовского МИД Кестутис Будрис заявил 18 мая, что надо показать России способность НАТО преодолеть защиту Калининградской области, и у альянса якобы есть средства, которые он может применить против военной инфраструктуры РФ в этом регионе.
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