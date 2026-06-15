Краткий пересказ от РИА ИИ
- Подразделения российской группировки войск "Запад" освободили 35 зданий в Красном Лимане за сутки.
- В результате огневого поражения в Красном Лимане уничтожено до 30 боевиков ВСУ.
МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Запад" за сутки освободили в Красном Лимане в ДНР 35 зданий, в этом городе уничтожены до 30 боевиков ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.
"За сутки в населенном пункте Красный Лиман освобождено 35 зданий. В результате огневого поражения уничтожено до 30 боевиков, два пикапа и пять наземных роботизированных комплексов", - говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что городе штурмовые группы 25-й армии продолжают продвижение в западном направлении. Подразделения 67-й дивизии наступают в северо-западной части города, они овладели семью опорными пунктами и приступили к зачистке территории в районе комбикормового завода.
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