Краткий пересказ от РИА ИИ Подразделения российской группировки войск "Запад" освободили 35 зданий в Красном Лимане за сутки.

В результате огневого поражения в Красном Лимане уничтожено до 30 боевиков ВСУ.

МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Запад" за сутки освободили в Красном Лимане в ДНР 35 зданий, в этом городе уничтожены до 30 боевиков ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.

"За сутки в населенном пункте Красный Лиман освобождено 35 зданий. В результате огневого поражения уничтожено до 30 боевиков, два пикапа и пять наземных роботизированных комплексов", - говорится в сводке российского ведомства.