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В Красном Лимане освободили 35 зданий за сутки - РИА Новости, 15.06.2026
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13:47 15.06.2026 (обновлено: 13:51 15.06.2026)
В Красном Лимане освободили 35 зданий за сутки

В Красном Лимане освободили 35 зданий и уничтожили до 30 боевиков ВСУ за сутки

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Подразделения российской группировки войск "Запад" освободили 35 зданий в Красном Лимане за сутки.
  • В результате огневого поражения в Красном Лимане уничтожено до 30 боевиков ВСУ.
МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Запад" за сутки освободили в Красном Лимане в ДНР 35 зданий, в этом городе уничтожены до 30 боевиков ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.
"За сутки в населенном пункте Красный Лиман освобождено 35 зданий. В результате огневого поражения уничтожено до 30 боевиков, два пикапа и пять наземных роботизированных комплексов", - говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что городе штурмовые группы 25-й армии продолжают продвижение в западном направлении. Подразделения 67-й дивизии наступают в северо-западной части города, они овладели семью опорными пунктами и приступили к зачистке территории в районе комбикормового завода.
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22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьКрасный ЛиманДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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