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Лихачев прокомментировал удары ВСУ по Энергодару в выходные - РИА Новости, 15.06.2026
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14:37 15.06.2026
Лихачев прокомментировал удары ВСУ по Энергодару в выходные

Лихачев: за выходные ВСУ установили "очередной рекорд" ударов по Энергодару

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкГенеральный директор государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев
Генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии Росатом Алексей Лихачев - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВСУ установили «очередной рекорд» ударов по Энергодару за прошедшие выходные и праздничные дни.
  • Запорожская АЭС трое суток провела без внешнего электроснабжения, которое было восстановлено 13 июня по линии «Ферросплавной».
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. ВСУ установили "очередной рекорд" ударов по городу-спутнику Запорожской АЭС Энергодару за прошедшие выходные и праздничные дни, сообщил глава "Росатома" Алексей Лихачев.
"За выходные, праздничные дни был установлен очередной рекорд ударов по Энергодару. В район станции прилетало, в основном по энергетической инфраструктуре, по инфраструктуре подачи мощности", - сказал Лихачев журналистам.
Он отметил, что станция трое суток провела без внешнего электроснабжения. Оно было восстановлено 13 июня по линии "Ферросплавной", сейчас идут работы по восстановлению другой "Днепровской" линии под режим тишины.
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ЭнергодарЗапорожская АЭСГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Алексей Лихачев
 
 
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