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Пензенская область полностью выполнила план на год по замене лифтов - РИА Новости, 15.06.2026
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Пензенская область - РИА Новости, 1920, 05.03.2019
Пензенская область
 
13:25 15.06.2026
Пензенская область полностью выполнила план на год по замене лифтов

Пензенская область полностью выполнила план на 2026 год по замене лифтов

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкЗамена лифта в многоквартирном доме
Замена лифта в многоквартирном доме - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Замена лифта в многоквартирном доме. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пензенская область на 100% выполнила работы по замене лифтов, запланированные на 2026 год.
  • Установлено 74 новых подъемника в 23 многоквартирных домах региона.
  • Расходы на замену лифтового оборудования частично профинансированы из бюджета области за счет высвободившихся средств от списания задолженности по бюджетным кредитам.
САРАТОВ, 15 июн - РИА Новости. Пензенская область на 100% выполнила работы по замене лифтов, запланированные на 2026 год, установлено 74 новых подъемника, сообщил губернатор Олег Мельниченко.
«

"Запланированные на этот год работы по замене устаревших лифтов в многоквартирных домах региона выполнены на 100%. По программе капитального ремонта общего имущества установлено 74 новых подъемника в 23 МКД, из них в Пензе — 55, в Кузнецке — 9, в Заречном — 6, в Сердобске — 4. Обеспечена безопасность жилого пространства 15 тысяч пензенцев", - написал глава региона в своем канале на платформе "Макс".

Мельниченко добавил, что расходы на замену лифтового оборудования были частично профинансированы из бюджета Пензенской области за счет высвободившихся средств от списания региону двух третей задолженности по бюджетным кредитам. Списание реализуется правительством РФ в соответствии с поручением президента России Владимира Путина. В 2026 году благодаря этому механизму на замену лифтов направлено 190 миллионов рублей.
Всего, по данным губернатора, за 10 лет по программе капитального ремонта в пензенских домах уже установили более полутора тысячи новых лифтов. До 2030 года предстоит заменить еще около 340 подъемников со сроком службы свыше 25 лет, чтобы полностью закрыть вопрос.
 
Пензенская областьОлег МельниченкоПензаЖКХ
 
 
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