Пензенская область полностью выполнила план на год по замене лифтов

Краткий пересказ от РИА ИИ Пензенская область на 100% выполнила работы по замене лифтов, запланированные на 2026 год.

Установлено 74 новых подъемника в 23 многоквартирных домах региона.

Расходы на замену лифтового оборудования частично профинансированы из бюджета области за счет высвободившихся средств от списания задолженности по бюджетным кредитам.

САРАТОВ, 15 июн - РИА Новости. Пензенская область на 100% выполнила работы по замене лифтов, запланированные на 2026 год, установлено 74 новых подъемника, сообщил губернатор Олег Мельниченко.

« "Запланированные на этот год работы по замене устаревших лифтов в многоквартирных домах региона выполнены на 100%. По программе капитального ремонта общего имущества установлено 74 новых подъемника в 23 МКД, из них в Пензе — 55, в Кузнецке — 9, в Заречном — 6, в Сердобске — 4. Обеспечена безопасность жилого пространства 15 тысяч пензенцев", - написал глава региона в своем канале на платформе "Макс".

Мельниченко добавил, что расходы на замену лифтового оборудования были частично профинансированы из бюджета Пензенской области за счет высвободившихся средств от списания региону двух третей задолженности по бюджетным кредитам. Списание реализуется правительством РФ в соответствии с поручением президента России Владимира Путина. В 2026 году благодаря этому механизму на замену лифтов направлено 190 миллионов рублей.