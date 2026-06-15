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Премьер Лаоса намерен посетить саммит Россия — АСЕАН - РИА Новости, 15.06.2026
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14:51 15.06.2026 (обновлено: 19:02 15.06.2026)
Премьер Лаоса намерен посетить саммит Россия — АСЕАН

Сипхандон на встрече с Мишустиным заявил, что посетит саммит Россия — АСЕАН

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПремьер-министр Лаоса Сонсай Сипхандон
Премьер-министр Лаоса Сонсай Сипхандон - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Премьер-министр Лаоса Сонсай Сипхандон. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр Лаоса Сонсай Сипхандон на встрече с Михаилом Мишустиным сообщил о планах посетить саммит Россия — АСЕАН в Казани.
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Премьер-министр Лаоса Сонсай Сипхандон на встрече с председателем правительства России Михаилом Мишустиным сообщил, что планирует посетить саммит Россия — АСЕАН в Казани.
Мишустин в понедельник в Москве проводит переговоры с премьером Лаоса Сонсаем Сипхандоном.
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"По итогам этого визита я также надеюсь, что я посещу саммит Россия — АСЕАН, который пройдет в Казани", — сказал Сипхандон во время встречи.
Он поблагодарил Мишустина за поздравления в связи с его переизбранием на должность премьер-министра Лаоса.
"Выражаю признательность за письмо вашего превосходительства после моего переизбрания в качестве премьер-министра Лаоса на еще один срок. Также искренне благодарю вас, ваше превосходительство, за ваше время, которое вы уделяете нам в рамках нашего официального визита в Россию", — сказал Сипхандон, отметив, что это его первый визит после переизбрания.
Юбилейный саммит Россия — АСЕАН, приуроченный к 35-летию диалогового партнерства, пройдет в Казани 18 июня. В мероприятии примет участие президент России Владимир Путин.
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