Премьер Лаоса намерен посетить саммит Россия — АСЕАН

"Выражаю признательность за письмо вашего превосходительства после моего переизбрания в качестве премьер-министра Лаоса на еще один срок. Также искренне благодарю вас, ваше превосходительство, за ваше время, которое вы уделяете нам в рамках нашего официального визита в Россию", — сказал Сипхандон, отметив, что это его первый визит после переизбрания.