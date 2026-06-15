Премьер Лаоса намерен посетить саммит Россия — АСЕАН

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Премьер-министр Лаоса Сонсай Сипхандон на встрече с Михаилом Мишустиным сообщил о планах посетить саммит Россия — АСЕАН в Казани.
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Премьер-министр Лаоса Сонсай Сипхандон на встрече с председателем правительства России Михаилом Мишустиным сообщил, что планирует посетить саммит Россия — АСЕАН в Казани.
"По итогам этого визита я также надеюсь, что я посещу саммит Россия — АСЕАН, который пройдет в Казани", — сказал Сипхандон во время встречи.
Он поблагодарил Мишустина за поздравления в связи с его переизбранием на должность премьер-министра Лаоса.
"Выражаю признательность за письмо вашего превосходительства после моего переизбрания в качестве премьер-министра Лаоса на еще один срок. Также искренне благодарю вас, ваше превосходительство, за ваше время, которое вы уделяете нам в рамках нашего официального визита в Россию", — сказал Сипхандон, отметив, что это его первый визит после переизбрания.
Юбилейный саммит Россия — АСЕАН, приуроченный к 35-летию диалогового партнерства, пройдет в Казани 18 июня. В мероприятии примет участие президент России Владимир Путин.