Рейтинг@Mail.ru
Киево-Печерскую Лавру поразила ракета Patriot - РИА Новости, 15.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:18 15.06.2026 (обновлено: 10:33 15.06.2026)

Киево-Печерскую Лавру поразила ракета Patriot

© REUTERS / STATE EMERGENCY SERVICE OF UKRAINEПожар в Успенском соборе Киево-Печерской лавры. 15 июня 2026
Пожар в Успенском соборе Киево-Печерской лавры. 15 июня 2026 - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© REUTERS / STATE EMERGENCY SERVICE OF UKRAINE
Пожар в Успенском соборе Киево-Печерской лавры. 15 июня 2026
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Комплекс зданий Киево-Печерской лавры был поражен ракетой американского зенитного ракетного комплекса Patriot.
  • Одной из причин поражения могло стать использование ракет с истекшими сроками годности.
  • Минобороны России заявило, что ВС России не планируют и не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Комплекс зданий Киево-Печерской лавры был поражен ракетой американского зенитного ракетного комплекса Patriot ВСУ, причиной могла стать ракета с истекшими сроками годности, сообщили в Минобороны России
Ранее российское оборонное ведомство сообщило, что ночью ВС РФ в ответ на террористические акты киевского режима нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам оборонно-промышленного комплекса в городах Киев, Харьков и Днепропетровск.
«
"По подтвержденным данным, комплекс зданий Киево-Печерской лавры был поражен ракетой американского зенитного ракетного комплекса "Патриот". Одной из причин некорректной работы данного комплекса могло стать то, что страны Запада передали киевскому режиму ракеты с истекшими сроками годности", - говорится в сообщении.
В ведомстве напомнили, что ВС РФ по объектам гражданской инфраструктуры удары не планируют и не наносят.
Поражение пунктов дислокации ВСУ в Краматорском районе ДНР авиабомбами ФАБ-250-270, ФАБ-500 и ФАБ-3000 - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
ВС России поразили пункты дислокации бригад ВСУ в Краматорском районе
13 июня, 16:27
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКиевХарьковВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала