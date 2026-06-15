Киево-Печерскую Лавру поразила ракета Patriot

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Комплекс зданий Киево-Печерской лавры был поражен ракетой американского зенитного ракетного комплекса Patriot.
- Одной из причин поражения могло стать использование ракет с истекшими сроками годности.
- Минобороны России заявило, что ВС России не планируют и не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Комплекс зданий Киево-Печерской лавры был поражен ракетой американского зенитного ракетного комплекса Patriot ВСУ, причиной могла стать ракета с истекшими сроками годности, сообщили в Минобороны России
Ранее российское оборонное ведомство сообщило, что ночью ВС РФ в ответ на террористические акты киевского режима нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам оборонно-промышленного комплекса в городах Киев, Харьков и Днепропетровск.
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"По подтвержденным данным, комплекс зданий Киево-Печерской лавры был поражен ракетой американского зенитного ракетного комплекса "Патриот". Одной из причин некорректной работы данного комплекса могло стать то, что страны Запада передали киевскому режиму ракеты с истекшими сроками годности", - говорится в сообщении.
В ведомстве напомнили, что ВС РФ по объектам гражданской инфраструктуры удары не планируют и не наносят.