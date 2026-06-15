В МИД КНР прокомментировали пожар в Киево-Печерской лавре

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что диалог и переговоры являются единственным действенным путем урегулирования украинского кризиса.
ПЕКИН, 15 июн — РИА Новости. Диалог и переговоры являются единственным действенным путем урегулирования украинского кризиса, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, комментируя попадание ракеты в Киево-Печерскую лавру.
Комплекс зданий Киево-Печерской лавры был поражен ракетой ВСУ из американского зенитного ракетного комплекса Patriot, причиной мог стать истекший срок годности боеприпаса, сообщили ранее в Минобороны России.
"Позиция Китая по украинскому конфликту остается последовательной и ясной, диалог и переговоры являются единственным реальным путем урегулирования кризиса", — сказал китайский дипломат, отвечая на просьбу одного из журналистов прокомментировать информацию об ударе по Киево-Печерской лавре.
Как ранее сообщил мэр Киева Виталий Кличко, на территории Киево-Печерской лавры произошло возгорание.
Ранее российское оборонное ведомство сообщило, что ночью ВС России в ответ на террористические акты киевского режима нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам оборонно-промышленного комплекса в городах Киев, Харьков и Днепропетровск. В ведомстве напомнили, что ВС России по объектам гражданской инфраструктуры удары не планируют и не наносят.
Основанная в XI веке Киево-Печерская лавра является одним из первых монастырей Киевской Руси и объектом из Списка Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Киево-Печерскую лавру поразила ракета Patriot
Вчера, 10:18