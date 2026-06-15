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В МИД КНР прокомментировали пожар в Киево-Печерской лавре - РИА Новости, 15.06.2026
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12:11 15.06.2026 (обновлено: 19:26 15.06.2026)
В МИД КНР прокомментировали пожар в Киево-Печерской лавре

Линь Цзянь: украинский кризис могут решить только диалог и переговоры

© РИА Новости / Анна Раткогло | Перейти в медиабанкМинистерство иностранных дел Китая
Министерство иностранных дел Китая - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© РИА Новости / Анна Раткогло
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Министерство иностранных дел Китая. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что диалог и переговоры являются единственным действенным путем урегулирования украинского кризиса.
ПЕКИН, 15 июн — РИА Новости. Диалог и переговоры являются единственным действенным путем урегулирования украинского кризиса, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, комментируя попадание ракеты в Киево-Печерскую лавру.
Комплекс зданий Киево-Печерской лавры был поражен ракетой ВСУ из американского зенитного ракетного комплекса Patriot, причиной мог стать истекший срок годности боеприпаса, сообщили ранее в Минобороны России.
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
Мэр Киева сообщил о пожаре в Киево-Печерской лавре
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"Позиция Китая по украинскому конфликту остается последовательной и ясной, диалог и переговоры являются единственным реальным путем урегулирования кризиса", — сказал китайский дипломат, отвечая на просьбу одного из журналистов прокомментировать информацию об ударе по Киево-Печерской лавре.
Как ранее сообщил мэр Киева Виталий Кличко, на территории Киево-Печерской лавры произошло возгорание.
Ранее российское оборонное ведомство сообщило, что ночью ВС России в ответ на террористические акты киевского режима нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам оборонно-промышленного комплекса в городах Киев, Харьков и Днепропетровск. В ведомстве напомнили, что ВС России по объектам гражданской инфраструктуры удары не планируют и не наносят.
Основанная в XI веке Киево-Печерская лавра является одним из первых монастырей Киевской Руси и объектом из Списка Всемирного наследия ЮНЕСКО.
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Вчера, 10:18
 
КитайВиталий КличкоКиевЮНЕСКО
 
 
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