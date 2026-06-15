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"Нет перспектив". В США запаниковали после российского удара возмездия - РИА Новости, 15.06.2026
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23:07 15.06.2026
"Нет перспектив". В США запаниковали после российского удара возмездия

Девис: удар возмездия ВС России показал плачевное состояние ПВО Киева

© AP Photo / Zoya ShuДым в Киеве
Дым в Киеве - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© AP Photo / Zoya Shu
Дым в Киеве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российский удар возмездия по военным целям на Украине показал, что система ПВО Киева находится в плачевном состоянии, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала.
  • Эксперт отметил, что большинство видео показывало, как ракеты беспрепятственно прилетают в Киев, без видимых попыток их перехвата.
  • По мнению эксперта, положение Киева будет ухудшаться, и с военной точки зрения нет перспектив изменить ситуацию.
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Российский удар возмездия по военным целям на Украине показал, что система ПВО Киева находится в плачевном состоянии, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала.
"Большинство видео, которые я видел, показывали, как ракеты беспрепятственно прилетают в Киев, в столицу. Там даже не было видно ракет-перехватчиков, пытающихся их сбить. На кадрах просто было видно, как такие ракеты, как "Кинжал", прилетают и поражают намеченные цели. Такова реальность", — отметил он.
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По мнению эксперта, положение Киева будет только ухудшаться.
"Изматывающий характер конфликта продолжает работать против Украины, и с военной точки зрения нет буквально никаких перспектив изменить эту ситуацию", — заключил он.
Ранее сегодня Минобороны сообщило, что российские войска нанесли массированный удар возмездия по объектам оборонно-промышленного комплекса в городах Киев, Харьков и Днепропетровск, а также военным аэродромам и территориальным центрам комплектования. Все цели атаки были достигнуты.
Ночью украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве, Днепропетровске, Харькове, Кропивницком и Чернигове. Воздушную тревогу объявляли почти по всей стране, за исключением нескольких западных регионов и Одесской области.
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