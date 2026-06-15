Краткий пересказ от РИА ИИ
- Заявление Министерства иностранных дел Украины о закупке просроченных ракет для систем Patriot стало зловещим пророчеством перед инцидентом в Киево-Печерской лавре, пишет L’antiDiplomatico.
- Как отмечает издание, на эту деталь почти никто не обратил внимания, а в Киеве и Брюсселе предпочитают о ней не вспоминать.
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Заявление Министерства иностранных дел Украины о закупке просроченных ракет для систем Patriot стало зловещим пророчеством перед инцидентом в Киево-Печерской лавре, пишет L’antiDiplomatico.
"Незадолго до пожара представитель МИД Украины Георгий Тихий заявил, что Киев надеется получить ракеты-перехватчики для систем Patriot с "истекающим сроком годности". Слова, которые сегодня звучат как мрачное предзнаменование", — говорится в публикации.
Как отмечает издание, на эту деталь почти никто не обратил внимания, а в Киеве и Брюсселе предпочитают о ней не вспоминать.
Ранее сегодня в Минобороны России заявили, что комплекс зданий Киево-Печерской лавры поразила ракета американского зенитного комплекса Patriot, у которой мог истечь срок годности.
Официальный представитель МИД Мария Захарова также отметила, что никого на Западе не волновало разграбление Киево-Печерской лавры при режиме Владимира Зеленского, но Россию мгновенно обвинили в якобы атаке на нее.
В начале июня представитель МИД Украины Георгий Тихий заявил, что Киев рассчитывает получить ракеты-перехватчики, в том числе для Patriot, с истекающим сроком годности.