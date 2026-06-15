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"Мрачное предзнаменование". Произошедшее в Киеве вызвало ужас на Западе - РИА Новости, 15.06.2026
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21:33 15.06.2026
"Мрачное предзнаменование". Произошедшее в Киеве вызвало ужас на Западе

AD: Киев хотел купить просроченные ракеты перед пожаром в Киево-Печерской лавре

© AP Photo / Efrem LukatskyКиево-Печерская лавра в Киеве
Киево-Печерская лавра в Киеве - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Киево-Печерская лавра в Киеве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Заявление Министерства иностранных дел Украины о закупке просроченных ракет для систем Patriot стало зловещим пророчеством перед инцидентом в Киево-Печерской лавре, пишет L’antiDiplomatico.
  • Как отмечает издание, на эту деталь почти никто не обратил внимания, а в Киеве и Брюсселе предпочитают о ней не вспоминать.
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Заявление Министерства иностранных дел Украины о закупке просроченных ракет для систем Patriot стало зловещим пророчеством перед инцидентом в Киево-Печерской лавре, пишет L’antiDiplomatico.
"Незадолго до пожара представитель МИД Украины Георгий Тихий заявил, что Киев надеется получить ракеты-перехватчики для систем Patriot с "истекающим сроком годности". Слова, которые сегодня звучат как мрачное предзнаменование", — говорится в публикации.
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Ранее сегодня в Минобороны России заявили, что комплекс зданий Киево-Печерской лавры поразила ракета американского зенитного комплекса Patriot, у которой мог истечь срок годности.
Официальный представитель МИД Мария Захарова также отметила, что никого на Западе не волновало разграбление Киево-Печерской лавры при режиме Владимира Зеленского, но Россию мгновенно обвинили в якобы атаке на нее.
В начале июня представитель МИД Украины Георгий Тихий заявил, что Киев рассчитывает получить ракеты-перехватчики, в том числе для Patriot, с истекающим сроком годности.
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