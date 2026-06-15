В Киеве выступили с заявлением после российских ударов возмездия

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что защита Киева проламывается под натиском ВС России.
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Защита Киева проламывается под натиском ВС России, заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.
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"Видите, сбылся сценарий. Причем в таком очень плохом виде, даже хуже, чем можно было предположить. По Днепропетровску и Харькову прилетели тяжелейшие удары. И, конечно, удар по Киеву был сильнейший и очень символичный. Защита Киева проламывается. Поэтому вещи собирайте и бегите, пока не поздно, потому что это все не закончится добром", — сказал он.
Ранее сегодня Минобороны сообщило, что российские войска нанесли массированный удар возмездия по объектам оборонно-промышленного комплекса в городах Киев, Харьков и Днепропетровск, а также военным аэродромам и территориальным центрам комплектования. Все цели атаки были достигнуты.
Ночью украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве, Днепропетровске, Харькове, Кропивницком и Чернигове. Воздушную тревогу объявляли почти по всей стране, за исключением нескольких западных регионов и Одесской области.