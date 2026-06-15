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В Киеве выступили с заявлением после российских ударов возмездия - РИА Новости, 15.06.2026
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21:04 15.06.2026 (обновлено: 21:05 15.06.2026)
В Киеве выступили с заявлением после российских ударов возмездия

Соскин: защита Киева проламывается под натиском ВС России

© REUTERS / Anna VoitenkoДым в Киеве
Дым в Киеве - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© REUTERS / Anna Voitenko
Дым в Киеве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что защита Киева проламывается под натиском ВС России.
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Защита Киева проламывается под натиском ВС России, заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.
«
"Видите, сбылся сценарий. Причем в таком очень плохом виде, даже хуже, чем можно было предположить. По Днепропетровску и Харькову прилетели тяжелейшие удары. И, конечно, удар по Киеву был сильнейший и очень символичный. Защита Киева проламывается. Поэтому вещи собирайте и бегите, пока не поздно, потому что это все не закончится добром", — сказал он.
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Ранее сегодня Минобороны сообщило, что российские войска нанесли массированный удар возмездия по объектам оборонно-промышленного комплекса в городах Киев, Харьков и Днепропетровск, а также военным аэродромам и территориальным центрам комплектования. Все цели атаки были достигнуты.
Ночью украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве, Днепропетровске, Харькове, Кропивницком и Чернигове. Воздушную тревогу объявляли почти по всей стране, за исключением нескольких западных регионов и Одесской области.
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Специальная военная операция на УкраинеКиевДнепропетровскХарьковЛеонид КучмаОлег СоскинВооруженные силы РФ
 
 
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