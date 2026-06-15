В Киеве выступили с заявлением после российских ударов возмездия

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"Видите, сбылся сценарий. Причем в таком очень плохом виде, даже хуже, чем можно было предположить. По Днепропетровску и Харькову прилетели тяжелейшие удары. И, конечно, удар по Киеву был сильнейший и очень символичный. Защита Киева проламывается. Поэтому вещи собирайте и бегите, пока не поздно, потому что это все не закончится добром", — сказал он.