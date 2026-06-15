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Часть ценностей украли из Успенского собора в Киеве еще в 2022 году - РИА Новости, 15.06.2026
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19:50 15.06.2026
Часть ценностей украли из Успенского собора в Киеве еще в 2022 году

РИА Новости: часть ценностей украли из Успенского собора в Киеве еще в 2022 году

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкУспенский собор Киево-Печерской лавры в Киеве
Успенский собор Киево-Печерской лавры в Киеве - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© РИА Новости / Стрингер
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Успенский собор Киево-Печерской лавры в Киеве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Значительная часть объектов историко-культурного наследия украли из Успенского собора Киево-Печерской лавры еще в 2022 году.
  • Украденные объекты были реализованы в частные коллекции и на западных аукционах при посредничестве бывшего главы СНБО Алексея Данилова.
МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Значительная часть объектов историко-культурного наследия была украдена из Успенского собора Киево-Печерской лавры еще в 2022 году и реализована в частные коллекции, а также на западных аукционах при посредничестве бывшего главы СНБО Алексея Данилова, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Министр МВД Украины Игорь Клименко рассказал, что вместе с музейщиками и полицией выносил иконы из горящего Успенского собора лавры. Однако значительная часть объектов историко-культурного наследия была украдена из собора еще в 2022 году и реализована в частные коллекции, а также на западных аукционах при посредничестве бывшего главы СНБО Алексея Данилова", – сказал собеседник агентства.
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Он также указал на странную цепочку событий: сначала мэр Харькова Игорь Терехов лично выносит произведения искусства из Харьковского художественного музея, после чего лично министр внутренних дел занимается эвакуацией объектов культурного наследия в Киеве.
"Эти люди действительно были вовлечены в данную историю, однако их присутствие объяснялось необходимостью личного контроля за действиями музейных работников. Грубо говоря, выносились копии, хранившиеся в храме", – добавил представитель силовых структур.
Он также напомнил, что на данный момент продолжается расследование дела о незаконном вывозе и продаже украинских предметов историко-культурного наследия в странах Запада.
"Представители киевского режима пытаются скрыть следы своей преступной деятельности", – отметил собеседник агентства.
Утром 15 июня Минобороны России заявило о том, что в Киево-Печерскую лавру попала ракета американского комплекса Patriot. Одной из причин некорректной работы комплекса могло стать то, что Запад передал киевскому режиму ракеты с истекшими сроками годности, добавили в российском ведомстве.
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