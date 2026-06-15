Часть ценностей украли из Успенского собора в Киеве еще в 2022 году

Краткий пересказ от РИА ИИ Значительная часть объектов историко-культурного наследия украли из Успенского собора Киево-Печерской лавры еще в 2022 году.

Украденные объекты были реализованы в частные коллекции и на западных аукционах при посредничестве бывшего главы СНБО Алексея Данилова.

МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Значительная часть объектов историко-культурного наследия была украдена из Успенского собора Киево-Печерской лавры еще в 2022 году и реализована в частные коллекции, а также на западных аукционах при посредничестве бывшего главы СНБО Алексея Данилова, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

Он также указал на странную цепочку событий: сначала мэр Харькова Игорь Терехов лично выносит произведения искусства из Харьковского художественного музея, после чего лично министр внутренних дел занимается эвакуацией объектов культурного наследия в Киеве

"Эти люди действительно были вовлечены в данную историю, однако их присутствие объяснялось необходимостью личного контроля за действиями музейных работников. Грубо говоря, выносились копии, хранившиеся в храме", – добавил представитель силовых структур.

Он также напомнил, что на данный момент продолжается расследование дела о незаконном вывозе и продаже украинских предметов историко-культурного наследия в странах Запада.

"Представители киевского режима пытаются скрыть следы своей преступной деятельности", – отметил собеседник агентства.