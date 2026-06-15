Краткий пересказ от РИА ИИ
- «Южная» группировка войск продвигается в Константиновке.
- В связи с этим киевский режим форсирует эвакуацию наиболее важных предприятий и учреждений из Дружковки и Славянска Донецкой Народной Республики.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Киевский режим форсирует эвакуацию предприятий из Дружковки и Славянска в условиях быстрого продвижения "Южной" группировки в Константиновке, сообщило Минобороны РФ.
"В условиях быстрого продвижения подразделений "Южной" группировки войск в населенном пункте Константиновка киевский режим форсирует эвакуацию наиболее важных предприятий и учреждений из населенных пунктов Дружковка и Славянск Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.