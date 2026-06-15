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Киевский режим форсирует эвакуацию предприятий из Дружковки и Славянска - РИА Новости, 15.06.2026
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13:56 15.06.2026 (обновлено: 14:00 15.06.2026)
Киевский режим форсирует эвакуацию предприятий из Дружковки и Славянска

МО РФ: ВСУ начали эвакуацию предприятий из Дружковки и Славянска

© РИА Новости / Макс Ветров | Перейти в медиабанкНа въезде в город Славянск
На въезде в город Славянск - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© РИА Новости / Макс Ветров
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • «Южная» группировка войск продвигается в Константиновке.
  • В связи с этим киевский режим форсирует эвакуацию наиболее важных предприятий и учреждений из Дружковки и Славянска Донецкой Народной Республики.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Киевский режим форсирует эвакуацию предприятий из Дружковки и Славянска в условиях быстрого продвижения "Южной" группировки в Константиновке, сообщило Минобороны РФ.
"В условиях быстрого продвижения подразделений "Южной" группировки войск в населенном пункте Константиновка киевский режим форсирует эвакуацию наиболее важных предприятий и учреждений из населенных пунктов Дружковка и Славянск Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.
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Специальная военная операция на УкраинеДружковкаСлавянскКонстантиновкаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
 
 
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