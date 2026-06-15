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В Киеве женщину осудили на пять лет за критику власти в соцсетях - РИА Новости, 15.06.2026
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12:38 15.06.2026
В Киеве женщину осудили на пять лет за критику власти в соцсетях

Суд в Киеве приговорил женщину к пяти годам тюрьмы за критику киевского режима

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Молоток судьи. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дарницкий суд в Киеве приговорил женщину к 5 годам лишения свободы за критику украинской власти в социальных сетях.
  • Подсудимая не признает вину и готовится подать апелляцию.
МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Дарницкий суд в Киеве приговорил женщину к 5 годам лишения свободы за критику украинской власти в социальных сетях, сообщило украинское издание "Страна.ua".
"Дарницкий суд в Киеве приговорил 42-летнюю женщину, мать несовершеннолетнего ребёнка к 5 годам лишения свободы за критику власти в социальных сетях", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны".
По информации издания, женщина написала два поста. В одном из них она критикует Владимира Зеленского и обвиняет его в том, что он единственный, кто "похоронил столько людей", и призвала его бежать. "Страна" отмела, что сама подсудимая вину не признаёт и готовится подать апелляцию.
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