В Киеве женщину осудили на пять лет за критику власти в соцсетях

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дарницкий суд в Киеве приговорил женщину к 5 годам лишения свободы за критику украинской власти в социальных сетях.
- Подсудимая не признает вину и готовится подать апелляцию.
МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Дарницкий суд в Киеве приговорил женщину к 5 годам лишения свободы за критику украинской власти в социальных сетях, сообщило украинское издание "Страна.ua".
"Дарницкий суд в Киеве приговорил 42-летнюю женщину, мать несовершеннолетнего ребёнка к 5 годам лишения свободы за критику власти в социальных сетях", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны".
По информации издания, женщина написала два поста. В одном из них она критикует Владимира Зеленского и обвиняет его в том, что он единственный, кто "похоронил столько людей", и призвала его бежать. "Страна" отмела, что сама подсудимая вину не признаёт и готовится подать апелляцию.