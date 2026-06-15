Киевский режим готовится к потере Краматорска, заявил Пушилин

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"Касаемо Краматорска и вывоза людей и предприятий. Вы знаете, это характерная особенность, которую киевский режим демонстрирует перед тем, как уже назревает потеря того или иного населенного пункта. Так это было и в предыдущие этапы. И здесь сейчас мы видим абсолютно точно, что применяются активные попытки вывезти часть населения, часть сотрудников предприятия", — сказал Пушилин ИС "Вести".