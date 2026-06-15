Киевский режим готовится к потере Краматорска, заявил Пушилин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что киевский режим, объявив эвакуацию в Краматорске, готовится к потере города.
- Украинские власти начали принудительно вывозить из Краматорска семьи с детьми и готовятся эвакуировать несколько заводов.
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Киевский режим, объявив эвакуацию в Краматорске, готовится к потере города, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
Так он прокомментировал сообщения о том, что с 9 июня украинские власти начали принудительно вывозить из Краматорска семьи с детьми, а также готовятся эвакуировать несколько заводов.
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"Касаемо Краматорска и вывоза людей и предприятий. Вы знаете, это характерная особенность, которую киевский режим демонстрирует перед тем, как уже назревает потеря того или иного населенного пункта. Так это было и в предыдущие этапы. И здесь сейчас мы видим абсолютно точно, что применяются активные попытки вывезти часть населения, часть сотрудников предприятия", — сказал Пушилин ИС "Вести".
Как отмечало Минобороны, объявить об эвакуации в Краматорске украинские власти вынудили быстрые темпы продвижения российских войск в Константиновке. Взятие этого города откроет путь ко всей Славянско-Краматорской агломерации.
Это один из ключевых элементов обороны ВСУ: в Краматорске находится логистический центр, где сходятся основные автомобильные и железнодорожные маршруты. Потеря этого укрепрайона нарушит систему снабжения украинской группировки в Донбассе и позволит российской армии установить контроль над всей территорией ДНР.