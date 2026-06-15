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Киевский режим готовится к потере Краматорска, заявил Пушилин - РИА Новости, 15.06.2026
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11:04 15.06.2026 (обновлено: 15:39 15.06.2026)
Киевский режим готовится к потере Краматорска, заявил Пушилин

Пушилин: Киев, эвакуируя людей из Краматорска, готовится к потере города

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДенис Пушилин
Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что киевский режим, объявив эвакуацию в Краматорске, готовится к потере города.
  • Украинские власти начали принудительно вывозить из Краматорска семьи с детьми и готовятся эвакуировать несколько заводов.
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Киевский режим, объявив эвакуацию в Краматорске, готовится к потере города, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
Так он прокомментировал сообщения о том, что с 9 июня украинские власти начали принудительно вывозить из Краматорска семьи с детьми, а также готовятся эвакуировать несколько заводов.
«

"Касаемо Краматорска и вывоза людей и предприятий. Вы знаете, это характерная особенность, которую киевский режим демонстрирует перед тем, как уже назревает потеря того или иного населенного пункта. Так это было и в предыдущие этапы. И здесь сейчас мы видим абсолютно точно, что применяются активные попытки вывезти часть населения, часть сотрудников предприятия", — сказал Пушилин ИС "Вести".

Как отмечало Минобороны, объявить об эвакуации в Краматорске украинские власти вынудили быстрые темпы продвижения российских войск в Константиновке. Взятие этого города откроет путь ко всей Славянско-Краматорской агломерации.
Это один из ключевых элементов обороны ВСУ: в Краматорске находится логистический центр, где сходятся основные автомобильные и железнодорожные маршруты. Потеря этого укрепрайона нарушит систему снабжения украинской группировки в Донбассе и позволит российской армии установить контроль над всей территорией ДНР.
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14 июня, 20:32
 
Специальная военная операция на УкраинеКраматорскДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
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