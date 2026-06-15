Киев и три области Украины частично остались без света

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Часть потребителей в Киеве временно остались без электроснабжения.
- Без электроснабжения осталась часть потребителей в Одесской, Сумской и Харьковской областях.
МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Киев, Одесская, Сумская и Харьковская области частично остались без электроснабжения, сообщили в министерстве энергетики Украины.
"Часть потребителей в Киеве, (подконтрольной ВСУ части – ред.) Запорожской, Одесской, Сумской и Харьковской областях временно остаются без электроснабжения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале министерства.
Глава украинского союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко в мае заявил, что отключения электроэнергии летом при жаркой погоде на Украине могут длиться по шесть-восемь часов в сутки.