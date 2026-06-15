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Мэр Киева сообщил о пожаре в Киево-Печерской лавре - РИА Новости, 15.06.2026
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02:59 15.06.2026 (обновлено: 03:32 15.06.2026)
Мэр Киева сообщил о пожаре в Киево-Печерской лавре

Кличко сообщил, что на территории Киево-Печерской лавры вспыхнул пожар

© AP Photo / LibkosУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© AP Photo / Libkos
Украинские пожарные. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На территории Киево-Печерской лавры произошло возгорание.
  • Пожар охватил крышу Успенского собора.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что на территории Киево-Печерской лавры произошло возгорание.
"Возгорание на территории Киево-Печерской Лавры. Пожар на крыше Успенского собора", - написал Кличко в своем Telegram-канале.
Основанная в XI веке Киево-Печерская лавра является одним из первых монастырей Киевской Руси и объектом всемирного наследия ЮНЕСКО.
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