Мэр Киева сообщил о пожаре в Киево-Печерской лавре

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На территории Киево-Печерской лавры произошло возгорание.
- Пожар охватил крышу Успенского собора.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что на территории Киево-Печерской лавры произошло возгорание.
"Возгорание на территории Киево-Печерской Лавры. Пожар на крыше Успенского собора", - написал Кличко в своем Telegram-канале.
Основанная в XI веке Киево-Печерская лавра является одним из первых монастырей Киевской Руси и объектом всемирного наследия ЮНЕСКО.