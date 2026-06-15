Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Киеве прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги.
- Сигнал воздушной тревоги звучит в Киевской и других областях Украины.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Взрыв прогремел в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное".
"В Киеве прогремел взрыв", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Общественного".
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Киевской области звучит сигнал воздушной тревоги. Кроме того, сирены звучат в Черниговской, Кировоградской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Черкасской, Житомирской областях Украины.
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