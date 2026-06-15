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На Ямале опрокинулась лодка, один человек погиб - РИА Новости, 15.06.2026
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13:08 15.06.2026
На Ямале опрокинулась лодка, один человек погиб

СК: на Ямале при опрокидывании лодки погиб человек, трое пропали

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Автомобиль Следственного комитета России . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Ямало-Ненецком автономном округе при опрокидывании лодки погиб один человек, трое пропали без вести.
  • Маломерное судно было обнаружено в перевернутом состоянии с повреждением корпуса в акватории Обской губы вблизи села Ныда.
  • Проводится доследственная проверка по уголовной статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 июн – РИА Новости. Один человек погиб, трое без вести пропали при опрокидывании лодки в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщила пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.
"В ЯНАО следователи выясняют обстоятельства речного происшествия, в результате которого погиб один мужчина, а трое пропали без вести", – говорится в сообщении.
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По предварительным данным ведомства, в акватории Обской губы вблизи села Ныда обнаружено маломерное судно в перевернутом состоянии и с повреждением корпуса. На данной лодке, уточняют следователи, в ночь на 10 июня четверо мужчин вышли от города Надым в сторону села Ныда.
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"Возле берега в акватории Обской губы, в 30 километрах от Ныды, обнаружено тело мужчины. Поиски трех мужчин продолжаются", – рассказали в управлении.
На берегу реки были обнаружены личные вещи, предположительно, принадлежащие пропавшим людям, отметили в пресс-службе. Проводится доследственная проверка по уголовной статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта.
Как пояснили журналистам в управлении СК РФ по региону, четверо мужчин выехали на рыбалку по реке Надым, после чего перестали выходить на связь.
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ПроисшествияРоссияНадымСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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