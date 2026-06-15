На Ямале опрокинулась лодка, один человек погиб

Краткий пересказ от РИА ИИ В Ямало-Ненецком автономном округе при опрокидывании лодки погиб один человек, трое пропали без вести.

Маломерное судно было обнаружено в перевернутом состоянии с повреждением корпуса в акватории Обской губы вблизи села Ныда.

Проводится доследственная проверка по уголовной статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 июн – РИА Новости. Один человек погиб, трое без вести пропали при опрокидывании лодки в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщила пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

"В ЯНАО следователи выясняют обстоятельства речного происшествия, в результате которого погиб один мужчина, а трое пропали без вести", – говорится в сообщении.

По предварительным данным ведомства, в акватории Обской губы вблизи села Ныда обнаружено маломерное судно в перевернутом состоянии и с повреждением корпуса. На данной лодке, уточняют следователи, в ночь на 10 июня четверо мужчин вышли от города Надым в сторону села Ныда.

« "Возле берега в акватории Обской губы, в 30 километрах от Ныды, обнаружено тело мужчины. Поиски трех мужчин продолжаются", – рассказали в управлении.

На берегу реки были обнаружены личные вещи, предположительно, принадлежащие пропавшим людям, отметили в пресс-службе. Проводится доследственная проверка по уголовной статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта.