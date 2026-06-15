Израиль сохранит контроль над буферными зонами в Ливане, Сирии и Газе

ТЕЛЬ-АВИВ, 15 июн - РИА Новости. Израиль не пойдет на компромиссы в вопросах обеспечения своей безопасности на границах, поэтому Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сохранит контроль над зонами безопасности в Ливане, Сирии и Газе, заявил министр обороны Исраэль Кац.