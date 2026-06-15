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Израиль сохранит контроль над буферными зонами в Ливане, Сирии и Газе - РИА Новости, 15.06.2026
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10:49 15.06.2026
Израиль сохранит контроль над буферными зонами в Ливане, Сирии и Газе

МО Израиля: ЦАХАЛ сохранит контроль над буферными зонами в Ливане, Сирии и Газе

© AP Photo / Ariel SchalitИзраильские танки вблизи израильско-ливанской границы
Израильские танки вблизи израильско-ливанской границы - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© AP Photo / Ariel Schalit
Израильские танки вблизи израильско-ливанской границы. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что ЦАХАЛ сохранит контроль над зонами безопасности в Ливане, Сирии и Газе на неограниченный срок.
  • Позиция Израиля по вопросу безопасности была разъяснена президенту и министру обороны США.
  • Израиль не намерен идти на компромиссы в вопросах обеспечения безопасности своих границ.
ТЕЛЬ-АВИВ, 15 июн - РИА Новости. Израиль не пойдет на компромиссы в вопросах обеспечения своей безопасности на границах, поэтому Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сохранит контроль над зонами безопасности в Ливане, Сирии и Газе, заявил министр обороны Исраэль Кац.
"Премьер Биньямин Нетаньяху и я проводим четкую политику, согласно которой ЦАХАЛ останется в зонах безопасности в Ливане, Сирии и Газе на неограниченный срок, чтобы оттуда защищать границу и израильские населенные пункты от джихадистских группировок", - заявил Кац, слова которого распространила пресс-служба министерства обороны.
По словам Кац, эта позиция была разъяснена президенту США Дональду Трампу, министру обороны США Питу Хегсету и другим высокопоставленным чиновникам.
"Мы не пойдем на компромисс в вопросе жизненно важных интересов безопасности Израиля и защиты наших граждан и не уйдем из зон безопасности", - заявил министр.
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