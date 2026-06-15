Глава области оценил новую поликлинику в Иркутске

ИРКУТСК, 15 июн - РИА Новости. В детской поликлинике №10, открытой в Иркутске в начале года, по оценке главы Приангарья Игоря Кобзева, следует расширить спектр услуг - в ней будут выделены блоки под женскую консультацию и студенческую поликлинику, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев ознакомился с работой новой детской поликлиники Иркутской городской клинической больницы №10. Ее работу также оценили депутаты Государственной думы РФ Сергей Тен и Александр Якубовский. Учреждение, рассчитанное на 500 посещений в смену, открылось в начале текущего года. С момента открытия здесь зарегистрировано более 25 тысяч посещений.

Строительство велось в рамках региональной программы "Модернизация первичного звена здравоохранения Иркутской области" национального проекта "Продолжительная и активная жизнь". Общий объем финансирования превысил 1,4 миллиарда рублей. В результате возведено современное девятиэтажное здание, включая технический этаж, общей площадью более 11 тысяч квадратных метров.

По словам Игоря Кобзева, помимо сопровождения детей, медучреждению нужно уделять внимание и другим категориям пациентов.

"Глава региона, в частности, отметил, что в новой поликлинике планируется выделить блок под женскую консультацию. Ее открытие позволит сопровождать пациенток от начала беременности до первых дней жизни ребенка и далее. Еще один этаж станет филиалом студенческой поликлиники. Сегодня студенческая поликлиника находится в неудовлетворительном состоянии, в пилотном режиме решено расширить ее возможности на новой площадке – с отдельным входом и непересекающимися потоками", - говорится в сообщении.

Поликлиника обслуживает детское население в возрасте до 18 лет микрорайона Синюшина Гора Иркутска, станции Кая, а также детей поселков городского типа Маркова, Луговое, села Смоленщины и других районов города общей численностью 8,5 тысячи человек. В медучреждении работают 10 педиатрических участков. Средняя численность детей на каждом участке – 850 человек. Имеется все необходимое оборудование, соответствующее стандартам оказания медицинской помощи.

Для детей с симптомами ОРВИ предусмотрены отдельный вход и выход. На первом этаже работает кабинет доврачебной медицинской помощи, в том числе для осмотра маломобильных детей. Поликлиника открыта шесть дней в неделю. Укомплектованность кадрами составляет 100%, в том числе узкими специалистами.

Александр Якубовский отметил, что раньше учреждение работало в приспособленном помещении – это создавало неудобства и для пациентов, и для врачей. Он подчеркнул, что новая поликлиника очень востребована, так как население растет, в том числе детское.