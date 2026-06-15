Краткий пересказ от РИА ИИ
- Иран и США подтвердили завершение работы над меморандумом, который должен быть подписан в Швейцарии 19 июня.
- Меморандум подразумевает завершение военных действий на всех фронтах, в том числе в Ливане.
ТЕГЕРАН, 15 июн - РИА Новости. Иран и США позже определят конкретное место встречи делегаций в Швейцарии, где будет подписан меморандум, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.
"В пятницу в Швейцарии пройдет встреча, конкретное место проведения которой нам предстоит определить и в ходе которой главы делегаций подпишут меморандум, после чего состоится первый раунд следующих переговоров", - сказал Аракчи, комментарий которого был опубликован в его Telegram-канале.
Изначально в качестве места подписания меморандума называлась Женева.
Кроме того, министр не уточнил, кто будет представлять стороны, однако иранскую команду переговорщиков в диалоге с США возглавляет спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф. Во время переговоров в Исламабаде в апреле американскую сторону возглавлял вице-президент США Джей Ди Вэнс.