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Иран и США позже определят конкретное место встречи делегаций в Швейцарии - РИА Новости, 15.06.2026
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23:06 15.06.2026
Иран и США позже определят конкретное место встречи делегаций в Швейцарии

Аракчи: Иран и США позже определят место встречи делегаций в Швейцарии

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкСпециальный представитель президента Ирана, министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи
Специальный представитель президента Ирана, министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Специальный представитель президента Ирана, министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Иран и США подтвердили завершение работы над меморандумом, который должен быть подписан в Швейцарии 19 июня.
  • Меморандум подразумевает завершение военных действий на всех фронтах, в том числе в Ливане.
ТЕГЕРАН, 15 июн - РИА Новости. Иран и США позже определят конкретное место встречи делегаций в Швейцарии, где будет подписан меморандум, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.
Иран и США в ночь на 15 июня подтвердили завершение работы над меморандумом, который должен быть подписан в Швейцарии 19 июня. Как отмечала иранская сторона, меморандум подразумевает завершение военных действий на всех фронтах, в том числе в Ливане.
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"В пятницу в Швейцарии пройдет встреча, конкретное место проведения которой нам предстоит определить и в ходе которой главы делегаций подпишут меморандум, после чего состоится первый раунд следующих переговоров", - сказал Аракчи, комментарий которого был опубликован в его Telegram-канале.
Изначально в качестве места подписания меморандума называлась Женева.
Кроме того, министр не уточнил, кто будет представлять стороны, однако иранскую команду переговорщиков в диалоге с США возглавляет спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф. Во время переговоров в Исламабаде в апреле американскую сторону возглавлял вице-президент США Джей Ди Вэнс.
После подписания меморандума, как отмечало министерство иностранных дел Ирана, Тегеран и Вашингтон должны в течение 60 дней провести переговоры для выработки окончательного соглашения, результатом которого должно стать решение иранской ядерной проблемы и снятие санкций США.
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