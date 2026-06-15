Пезешкиан рассказал о роли Хаменеи в подготовке меморандума Ирана с США

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи сыграл значительную роль в подготовке меморандума с США.
- Практически все члены Высшего совета национальной безопасности Ирана поддержали меморандум, призванный проверить готовность Вашингтона проявить на практике уважительное отношение к правам Ирана.
ТЕГЕРАН, 15 июн - РИА Новости. Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи сыграл значительную роль в подготовке меморандума с США, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан.
"Мы благодарны верховному лидеру за его руководство, сыгравшее наибольшую роль во включении (в меморандум - ред.) положений, нацеленных на обеспечение национальных интересов Ирана", - написал иранский президент в соцсети X.
По его словам, после интенсивных переговоров практически все члены Высшего совета национальной безопасности Ирана - специального органа, принимающего ключевые для страны решения - поддержали меморандум, призванный проверить готовность Вашингтона проявить на практике уважительное отношение к правам Ирана.
Иран и США в ночь на 15 июня подтвердили завершение работы над меморандумом, который должен быть подписан в Швейцарии 19 июня. Как отмечала иранская сторона, меморандум предполагает завершение военных действий на всех фронтах, в том числе в Ливане. Президент США Дональд Трамп в понедельник подтвердил, что меморандум с Ираном фактически подписан.