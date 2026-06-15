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Пезешкиан рассказал о роли Хаменеи в подготовке меморандума Ирана с США - РИА Новости, 15.06.2026
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21:07 15.06.2026
Пезешкиан рассказал о роли Хаменеи в подготовке меморандума Ирана с США

Пезешкиан: Хаменеи сыграл значительную роль в подготовке меморандума с США

© Фото : Tasnim News AgencyМоджтаба Хаменеи
Моджтаба Хаменеи - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© Фото : Tasnim News Agency
Моджтаба Хаменеи. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи сыграл значительную роль в подготовке меморандума с США.
  • Практически все члены Высшего совета национальной безопасности Ирана поддержали меморандум, призванный проверить готовность Вашингтона проявить на практике уважительное отношение к правам Ирана.
ТЕГЕРАН, 15 июн - РИА Новости. Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи сыграл значительную роль в подготовке меморандума с США, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан.
"Мы благодарны верховному лидеру за его руководство, сыгравшее наибольшую роль во включении (в меморандум - ред.) положений, нацеленных на обеспечение национальных интересов Ирана", - написал иранский президент в соцсети X.
По его словам, после интенсивных переговоров практически все члены Высшего совета национальной безопасности Ирана - специального органа, принимающего ключевые для страны решения - поддержали меморандум, призванный проверить готовность Вашингтона проявить на практике уважительное отношение к правам Ирана.
Иран и США в ночь на 15 июня подтвердили завершение работы над меморандумом, который должен быть подписан в Швейцарии 19 июня. Как отмечала иранская сторона, меморандум предполагает завершение военных действий на всех фронтах, в том числе в Ливане. Президент США Дональд Трамп в понедельник подтвердил, что меморандум с Ираном фактически подписан.
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