Уже 17 стран готовы снять санкции с Ирана после соглашения с США

ЛОНДОН, 15 июн - РИА Новости. Уже 17 стран присоединились к совместному заявлению Франции, Италии, Великобритании и Германии о возможном снятии санкций с Ирана в ответ на его шаги по своей ядерной программе, следует из списка, опубликованного Даунинг-стрит.