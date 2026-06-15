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Уже 17 стран готовы снять санкции с Ирана после соглашения с США - РИА Новости, 15.06.2026
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20:23 15.06.2026
Уже 17 стран готовы снять санкции с Ирана после соглашения с США

Даунинг-стрит: уже 17 стран готовы снять санкции с Ирана после соглашения с США

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Франция, Италия, Великобритания и Германия выступили с совместным заявлением о возможном снятии санкций с Ирана после достижения соглашения между Тегераном и Вашингтоном.
  • Четыре страны приветствуют меморандум о взаимопонимании между США и Ираном и утверждают, что готовы сотрудничать для того, чтобы Иран не имел ядерного оружия.
  • К заявлению четырех стран уже присоединились еще 13 государств.
ЛОНДОН, 15 июн - РИА Новости. Уже 17 стран присоединились к совместному заявлению Франции, Италии, Великобритании и Германии о возможном снятии санкций с Ирана в ответ на его шаги по своей ядерной программе, следует из списка, опубликованного Даунинг-стрит.
Италия, Франция, Германия и Великобритания сделали совместное заявление о том, что готовы снять санкции с Ирана после достижения соглашения между Тегераном и Вашингтоном. В заявлении страны приветствуют меморандум о взаимопонимании между США и Ираном и утверждают, что готовы сотрудничать с США, Ираном и МАГАТЭ для того, чтобы Иран не имел ядерного оружия. В ответ на ясные и достоверные шаги Ирана в этом направлении страны готовы снять с него санкции.
Флаг США виден сквозь флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
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Вчера, 20:17
Как следует из списка подписавших заявление стран, опубликованного Даунинг-стрит, с тех пор о готовности снять санкции также заявили Япония, Канада, Австралия, Бельгия, Болгария, Кипр, Доминиканская Республика, Эстония, Финляндия, Греция, Латвия, Польша и Португалия.
Ранее президент США Дональд Трамп и замглавы МИД Ирана Казем Гариб-Абади подтвердили информацию о завершении работы над меморандумом о взаимопонимании, который будет подписан в Швейцарии 19 июня.
Президент США Дональд Трамп во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Эвиане, Франция. 15 июня 2026 - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
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В миреИранСШАФранцияКазем Гариб-АбадиДональд ТрампМАГАТЭВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
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