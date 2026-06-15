Меморандум США и Ирана носит рамочный характер, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Меморандум США и Ирана носит рамочный характер и нужен для финальных переговоров, утверждает аналитик CNN Алекс Плитсас.
- Меморандум должен быть подписан в Швейцарии 19 июня и предполагает завершение военных действий на всех фронтах, в том числе в Ливане.
ВАШИНГТОН, 15 июн - РИА Новости. Меморандум США и Ирана носит рамочный характер, нужен для финальных переговоров, утверждает аналитик CNN Алекс Плитсас.
"Чиновники из нескольких стран сообщили мне, что меморандум о взаимопонимании на самом деле представляет собой рамочную основу для обсуждения, в которой по многим направлениям не хватает подробностей, поскольку его задача - облегчить конечные переговоры", - написал Плитсас в соцсети X.