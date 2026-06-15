Рейтинг@Mail.ru
Меморандум США и Ирана носит рамочный характер, пишут СМИ - РИА Новости, 15.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:17 15.06.2026
Меморандум США и Ирана носит рамочный характер, пишут СМИ

CNN: меморандум США и Ирана рамочный и нужен для финальных переговоров

© AP Photo / Ryan MurphyФлаг США виден сквозь флаг Ирана
Флаг США виден сквозь флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© AP Photo / Ryan Murphy
Флаг США виден сквозь флаг Ирана. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Меморандум США и Ирана носит рамочный характер и нужен для финальных переговоров, утверждает аналитик CNN Алекс Плитсас.
  • Меморандум должен быть подписан в Швейцарии 19 июня и предполагает завершение военных действий на всех фронтах, в том числе в Ливане.
ВАШИНГТОН, 15 июн - РИА Новости. Меморандум США и Ирана носит рамочный характер, нужен для финальных переговоров, утверждает аналитик CNN Алекс Плитсас.
"Чиновники из нескольких стран сообщили мне, что меморандум о взаимопонимании на самом деле представляет собой рамочную основу для обсуждения, в которой по многим направлениям не хватает подробностей, поскольку его задача - облегчить конечные переговоры", - написал Плитсас в соцсети X.
Иран и США в ночь на 15 июня подтвердили завершение работы над меморандумом, который должен быть подписан в Швейцарии 19 июня и предполагает, как отмечала иранская сторона, завершение военных действий на всех фронтах, в том числе в Ливане.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
Фон дер Ляйен рассказала, когда ЕС подумает о снятии санкций с Ирана
Вчера, 18:16
 
В миреСШАИранШвейцарияВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала