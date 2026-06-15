Реализация договора с США решит многие проблемы в Иране, заявил Пезешкиан

ТЕГЕРАН, 15 июн - РИА Новости. Полная реализация меморандума с США способна решить многие проблемы страны и создать новые условия в Иране и на Ближнем Востоке, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан.

Он подчеркнул, что это соглашение может стать большим достижением не только для самого Ирана, но и для всего региона.