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Реализация договора с США решит многие проблемы в Иране, заявил Пезешкиан - РИА Новости, 15.06.2026
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17:37 15.06.2026
Реализация договора с США решит многие проблемы в Иране, заявил Пезешкиан

Пезешкиан: реализация меморандума с США решит многие проблемы в Иране

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент Ирана Масуд Пезешкиан
Президент Ирана Масуд Пезешкиан - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Президент Ирана Масуд Пезешкиан. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что полная реализация меморандума с США способна решить многие проблемы страны и создать новые условия в Иране и на Ближнем Востоке.
  • Масуд Пезешкиан подтвердил, что подписание меморандума с США должно состояться в пятницу.
ТЕГЕРАН, 15 июн - РИА Новости. Полная реализация меморандума с США способна решить многие проблемы страны и создать новые условия в Иране и на Ближнем Востоке, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан.
"Полная реализация меморандума (с США - ред.) способна решить многие проблемы страны и создать новые условия в Иране и на Ближнем Востоке", - сказал Пезешкиан, чьи слова передает иранское государственное агентство IRNA.
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Он подчеркнул, что это соглашение может стать большим достижением не только для самого Ирана, но и для всего региона.
Президент Ирана также подтвердил, что подписание меморандума с США должно состояться в пятницу.
Иран и США в ночь на 15 июня подтвердили завершение работы над меморандумом, который должен быть подписан в Швейцарии 19 июня и предполагает, как отмечала иранская сторона, завершение военных действий на всех фронтах, в том числе в Ливане.
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