Реализация договора с США решит многие проблемы в Иране, заявил Пезешкиан

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что полная реализация меморандума с США способна решить многие проблемы страны и создать новые условия в Иране и на Ближнем Востоке.
- Масуд Пезешкиан подтвердил, что подписание меморандума с США должно состояться в пятницу.
ТЕГЕРАН, 15 июн - РИА Новости. Полная реализация меморандума с США способна решить многие проблемы страны и создать новые условия в Иране и на Ближнем Востоке, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан.
Он подчеркнул, что это соглашение может стать большим достижением не только для самого Ирана, но и для всего региона.
Президент Ирана также подтвердил, что подписание меморандума с США должно состояться в пятницу.