МИД Ирана: итоговое соглашение с США утвердят резолюцией СБ ООН

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Итоговое соглашение с США утвердят резолюцией СБ ООН, заявили в МИД Ирана.
- Меморандум, который Иран и США планируют подписать в Женеве, предполагает прекращение конфликта и последующую выработку окончательной договоренности по вопросам иранской ядерной программы и снятия санкций США против Ирана.
ТЕГЕРАН, 15 июн - РИА Новости. Итоговое соглашение с США будет утверждено резолюцией СБ ООН, подтвердил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.
"Окончательное соглашение, которое должно будет достигнуто в течение плюс-минус 60 дней (после подписания меморандума - ред.), должно стать обязательным к исполнению в виде резолюции Совбеза ООН", - сказал он в ходе брифинга.
Иранская сторона ранее заявляла, что меморандум, который Иран и США планируют подписать в Женеве в пятницу, предполагает прекращение конфликта, после чего стороны приступят к выработке окончательной договоренности, в которую, как отмечали в Тегеране, войдут вопросы иранской ядерной программы и снятия санкций США против Ирана.