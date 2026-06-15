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Вэнс анонсировал публикацию текста меморандума США и Ирана - РИА Новости, 15.06.2026
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16:02 15.06.2026
Вэнс анонсировал публикацию текста меморандума США и Ирана

Вэнс: Вашингтон планирует обнародовать текст меморандума с Ираном на этой неделе

© AP Photo / Lauren Leigh BachoВице-президент США Джей Ди Вэнс
Вице-президент США Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© AP Photo / Lauren Leigh Bacho
Вице-президент США Джей Ди Вэнс. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о планах опубликовать текст меморандума о взаимопонимании с Ираном на этой неделе.
  • По мнению Вэнса, соглашение сделает регион более безопасным.
ВАШИНГТОН, 15 июн - РИА Новости. Соединенные Штаты планируют опубликовать текст меморандума о взаимопонимании с Ираном на этой неделе, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.
"Думаю, когда люди увидят это соглашение, текст которого мы надеемся опубликовать на этой неделе, они поймут, что это оно сделает весь регион более безопасным", - сказал Вэнс в эфире телеканала CNBC.
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