Вэнс анонсировал публикацию текста меморандума США и Ирана

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о планах опубликовать текст меморандума о взаимопонимании с Ираном на этой неделе.
- По мнению Вэнса, соглашение сделает регион более безопасным.
ВАШИНГТОН, 15 июн - РИА Новости. Соединенные Штаты планируют опубликовать текст меморандума о взаимопонимании с Ираном на этой неделе, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.
"Думаю, когда люди увидят это соглашение, текст которого мы надеемся опубликовать на этой неделе, они поймут, что это оно сделает весь регион более безопасным", - сказал Вэнс в эфире телеканала CNBC.