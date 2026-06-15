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МИД Ирана рассказал, когда опубликуют текст меморандума с США - РИА Новости, 15.06.2026
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15:59 15.06.2026
МИД Ирана рассказал, когда опубликуют текст меморандума с США

Багаи: Иран опубликует итоговый текст меморандума с США в день его подписания

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Иран планирует опубликовать итоговый текст меморандума с США в день его подписания.
  • Меморандум о взаимопонимании должен быть подписан в Швейцарии 19 июня.
ТЕГЕРАН, 15 июн - РИА Новости. Иран опубликует итоговый текст меморандума с США в день его подписания, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.
"Мы опубликуем как текст (меморандума - ред.), так и пояснительную записку в день подписания", - сказал Багаи в ходе брифинга.
Президент США Дональд Трамп и заместитель главы МИД Ирана Казем Гариб-Абади в воскресенье подтвердили завершение работы над меморандумом о взаимопонимании, который должен быть подписан в Швейцарии 19 июня.
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