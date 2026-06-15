МИД Ирана рассказал, когда опубликуют текст меморандума с США

ТЕГЕРАН, 15 июн - РИА Новости. Иран опубликует итоговый текст меморандума с США в день его подписания, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.

"Мы опубликуем как текст (меморандума - ред.), так и пояснительную записку в день подписания", - сказал Багаи в ходе брифинга.