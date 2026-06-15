Вэнс опроверг сообщения о планах США разблокировать все активы Ирана

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вице-президент США Джей Ди Вэнс утверждает, что сообщения о планах разблокировать Ирану активы на миллиарды долларов не соответствуют действительности.
- Он добавил, что у страны будет более благополучное будущее, если она выполнит обязательства в рамках соглашения.
ВАШИНГТОН, 15 июн - РИА Новости. Сообщения о якобы планах США разблокировать Ирану активы на миллиарды долларов не соответствуют действительности, утверждает вице-президент США Джей Ди Вэнс.
"Поэтому, когда люди говорят о том, что будут разморожены активы на миллиарды долларов, это неправда. Правда состоит в том, что у Ирана будет гораздо более благополучное будущее, если он выполнит обязательства, которые берет на себя в рамках этого соглашения", - сказал Вэнс каналу CBS.