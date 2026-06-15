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Вэнс опроверг сообщения о планах США разблокировать все активы Ирана - РИА Новости, 15.06.2026
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15:50 15.06.2026 (обновлено: 16:05 15.06.2026)
Вэнс опроверг сообщения о планах США разблокировать все активы Ирана

Вэнс: данные о планах разблокировать Ирану активы не соответствуют реальности

© AP Photo / Denes ErdosВице-президент США Джей Ди Вэнс
Вице-президент США Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© AP Photo / Denes Erdos
Вице-президент США Джей Ди Вэнс. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вице-президент США Джей Ди Вэнс утверждает, что сообщения о планах разблокировать Ирану активы на миллиарды долларов не соответствуют действительности.
  • Он добавил, что у страны будет более благополучное будущее, если она выполнит обязательства в рамках соглашения.
ВАШИНГТОН, 15 июн - РИА Новости. Сообщения о якобы планах США разблокировать Ирану активы на миллиарды долларов не соответствуют действительности, утверждает вице-президент США Джей Ди Вэнс.
"Поэтому, когда люди говорят о том, что будут разморожены активы на миллиарды долларов, это неправда. Правда состоит в том, что у Ирана будет гораздо более благополучное будущее, если он выполнит обязательства, которые берет на себя в рамках этого соглашения", - сказал Вэнс каналу CBS.
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