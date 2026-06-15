МИД Ирана рассказал о содержании соглашения с США

"Как только меморандум будет подписан, а это должно произойти в пятницу, у Ирана должна появиться возможность для продажи нефтяной продукции и продукции нефтехимии", — сказал он на брифинге.

Со своей стороны, вице-президент США Джей Ди Вэнс рассказал в интервью CBS, что данные о планах разблокировать иранские активы на 24 миллиарда не соответствуют действительности. При этом он заявил, что Тегеран может получить доступ к фонду восстановления объемом 300 миллиардов, если будет соблюдать условия договора.