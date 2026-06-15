МИД Ирана рассказал о содержании соглашения с США

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Тегеран после подписания соглашения с Вашингтоном сможет продавать нефть, заявил МИД Ирана.
- Республика обязуется обеспечить безопасное судоходство в Ормузском проливе и будет брать плату за некоторые услуги.
- Результатом сделки должно стать снятие всех санкций с ИРИ, в том числе со стороны Совбеза ООН.
- Иран будет внимательно следить за ситуацией в Ливане.
ТЕГЕРАН, 15 июн — РИА Новости. Тегеран после подписания соглашения с Вашингтоном сможет продавать нефть, заявил официальный представитель МИД ИРИ Исмаил Багаи.
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"Как только меморандум будет подписан, а это должно произойти в пятницу, у Ирана должна появиться возможность для продажи нефтяной продукции и продукции нефтехимии", — сказал он на брифинге.
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По словам дипломата, республика обязуется обеспечить безопасное судоходство в Ормузском проливе и будет брать плату за услуги, охрану окружающей среды и страхование, которые она вместе с Оманом планирует предоставлять судам. Пошлины за проход не предусмотрены.
Также результатом сделки с США должно стать снятие всех санкций с Ирана, в том числе со стороны Совбеза ООН. Эти вопросы будут обсуждать после подписания меморандума — в течение 60 дней. На это время придется этап переговоров, посвященных ядерной проблематике, пояснил глава МИД.
Багаи добавил, что Иран будет внимательно следить за ситуацией в Ливане, поскольку прекращение боевых действий стало частью соглашения.
Со своей стороны, вице-президент США Джей Ди Вэнс рассказал в интервью CBS, что данные о планах разблокировать иранские активы на 24 миллиарда не соответствуют действительности. При этом он заявил, что Тегеран может получить доступ к фонду восстановления объемом 300 миллиардов, если будет соблюдать условия договора.
Кроме того, Штаты обсуждают с ИРИ вопрос уничтожения находящегося в республике обогащенного урана, добавил Вэнс.
В ночь на понедельник США и Иран объявили о завершении работы над меморандумом о взаимопонимании. Подписание состоится 19 июня в Женеве. По данным властей обоих государств, американская морская блокада прекратится уже сегодня, а открытие Ормузского пролива и последующее его разминирование — после официального заключения сделки.