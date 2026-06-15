В МИД Ирана заявили, что будут внимательно следить за ситуацией в Ливане

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Иран будет внимательно следить за ситуацией в Ливане, так как прекращение боевых действий там является частью меморандума с США.
ТЕГЕРАН, 15 июн - РИА Новости. Иран будет внимательно следить за ситуацией в Ливане в свете того, что прекращение боевых действий там является частью меморандума с США, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.
"В будущем мы будем внимательно следить за развитием событий (в Ливане - ред.) и будем использовать, когда это необходимо, все необходимые средства для того, чтобы гарантировать выполнение противоположной стороной обязательств", - сказал он в ходе брифинга.
Багаи также заявил, что ответственность за любое нарушение обязательств "другими игроками и союзниками США" на Ближнем Востоке, будет лежать на Вашингтоне.
Президент США Дональд Трамп и заместитель главы МИД Ирана Казем Гариб-Абади в воскресенье подтвердили завершение работы над меморандумом о взаимопонимании, который должен быть подписан в Швейцарии 19 июня. По словам главы МИД Ирана, меморандум Ирана и США включает немедленное завершение военных действий на всех фронтах, в том числе в Ливане.
Крайне правый министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир заявил, что соглашение между США и Ираном ни к чему не обязывает Израиль.