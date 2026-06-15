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FT рассказала, от чего зависит смягчение антииранских санкций - РИА Новости, 15.06.2026
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05:03 15.06.2026
FT рассказала, от чего зависит смягчение антииранских санкций

FT: смягчение санкций против Ирана зависит от прогресса по ядерной программе

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Смягчение антииранских санкций, включая разморозку зарубежных активов Ирана, будет зависеть от прогресса в переговорах по ядерной программе.
  • США обязуются разморозить 24 миллиарда долларов из иранских зарубежных активов, половина из которых должна быть возвращена Ирану до подписания меморандума о взаимопонимании.
  • При этом США предоставят Ирану разрешение на продажу нефти на период действия 60-дневного продления режима прекращения огня.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Смягчение антииранских санкций, в том числе и разморозка зарубежных активов, будет зависеть от прогресса по переговорам вокруг ядерной программы Ирана, сообщает издание Financial Times со ссылкой на источники.
Ранее иранское агентство Mehr cо ссылкой на проект меморандума передавало, что США обязуются разморозить 24 миллиарда долларов из иранских зарубежных активов, при этом половина должна быть возвращена Ирану до подписания меморандума о взаимопонимании между странами.
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"Любое смягчение санкций против Ирана, включая размораживание его активов, которые находятся за рубежом, будет поэтапным и зависящим от прогресса по переговорам по атому, которые начнутся, когда будет подписан меморандум о взаимопонимании", - говорится в публикации газеты со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.
При этом, по словам собеседников издания, США предоставят Ирану разрешение на продажу нефти на период действия 60-дневного продления режима прекращения огня.
Ранее президент США Дональд Трамп и заместитель главы МИД Ирана Казем Гариб-Абади подтвердили завершение работы над меморандумом о взаимопонимании, который должен быть подписан в Швейцарии 19 июня.
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