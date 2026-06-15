FT рассказала, от чего зависит смягчение антииранских санкций

"Любое смягчение санкций против Ирана, включая размораживание его активов, которые находятся за рубежом, будет поэтапным и зависящим от прогресса по переговорам по атому, которые начнутся, когда будет подписан меморандум о взаимопонимании", - говорится в публикации газеты со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.