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Иран не хотел объявлять о сделке на день рождения Трампа, пишут СМИ - РИА Новости, 15.06.2026
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04:18 15.06.2026
Иран не хотел объявлять о сделке на день рождения Трампа, пишут СМИ

CNN: Иран не хотел, чтобы объявление о сделке пришлось на день рождения Трампа

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Иран не хотел, чтобы сообщение о достижении соглашения с США появилось до полуночи по иранскому времени, так как это совпало бы с днем рождения президента США Дональда Трампа.
  • CNN отмечает, что Ирану частично удалось добиться желаемого.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. В Иране не хотели, чтобы сообщение о достижении соглашения с США появилось до полуночи по иранскому времени, поскольку это совпало бы с днем рождения президента США Дональда Трампа, утверждает телеканал CNN, ссылаясь на американского чиновника.
Ранее президент Трамп и замглавы МИД Ирана Казем Гариб-Абади подтвердили информацию о завершении работы над меморандумом о взаимопонимании, который будет подписан в Швейцарии 19 июня.
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"Тегеран не хотел, чтобы объявление о достижении соглашения было сделано до полуночи по иранскому времени, что совпало бы с днем рождения Трампа", - говорится в публикации на сайте телеканала со ссылкой на официальное лицо из США.
CNN отмечает, что Ирану частично удалось добиться желаемого: о соглашении сообщили через несколько минут после полуночи, то есть в понедельник по иранскому времени, но в воскресенье - в день рождения Трампа - по американскому.
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