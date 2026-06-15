Рейтинг@Mail.ru
СМИ узнали, кто представит Иран на переговорах с США в Швейцарии - РИА Новости, 15.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:12 15.06.2026
СМИ узнали, кто представит Иран на переговорах с США в Швейцарии

NYT: спикер парламента и глава МИД представят Иран на подписании сделки в Женеве

CC BY 2.0 / sipo / Здание МИД Ирана в Тегеране
Здание МИД Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
CC BY 2.0 / sipo /
Здание МИД Ирана в Тегеране. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф и глава МИД Ирана Аббас Аракчи будут представлять Иран на подписании соглашения с США в Швейцарии.
  • Меморандум о взаимопонимании будет подписан в Швейцарии 19 июня.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф и глава МИД исламской республики Аббас Аракчи будут представлять Иран на подписании соглашения с США в Швейцарии на следующей неделе, сообщает издание New York Times со ссылкой на иранских чиновников.
Ранее президент США Дональд Трамп и замглавы МИД Ирана Казем Гариб-Абади подтвердили информацию о завершении работы над меморандумом о взаимопонимании, который будет подписан в Швейцарии 19 июня.
"Ведущий иранский переговорщик Мохаммад-Багер Галибаф и министр иностранных дел Аббас Аракчи отправятся в Женеву, чтобы подписать соглашение", - говорится в публикации издания, которое ссылается на двух иранских официальных лиц.
Иранский флаг - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
МИД Ирана назвал темы, которые будут обсуждаться с США после сделки
01:47
 
В миреИранСШАШвейцарияМохаммад-Багер ГалибафАббас АракчиДональд ТрампВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала