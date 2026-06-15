СМИ узнали, кто представит Иран на переговорах с США в Швейцарии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф и глава МИД Ирана Аббас Аракчи будут представлять Иран на подписании соглашения с США в Швейцарии.
- Меморандум о взаимопонимании будет подписан в Швейцарии 19 июня.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф и глава МИД исламской республики Аббас Аракчи будут представлять Иран на подписании соглашения с США в Швейцарии на следующей неделе, сообщает издание New York Times со ссылкой на иранских чиновников.
Ранее президент США Дональд Трамп и замглавы МИД Ирана Казем Гариб-Абади подтвердили информацию о завершении работы над меморандумом о взаимопонимании, который будет подписан в Швейцарии 19 июня.
"Ведущий иранский переговорщик Мохаммад-Багер Галибаф и министр иностранных дел Аббас Аракчи отправятся в Женеву, чтобы подписать соглашение", - говорится в публикации издания, которое ссылается на двух иранских официальных лиц.